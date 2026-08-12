Сигнали за бомби са получени в институции в София, един от тях - за детска градина

Д евет сигнала за бомби са получени днес преди обед за различни институции и една детска градина в София. Става въпрос за изпратени имейли, предаде БНР.

В сигналите има заплахи за взривяване. По рано стана ясно, че един от получените сигнали касае Сметната палата.

Тази сутрин е получен сигнал за бомба в сградата на Нова Броудкастинг Груп.

В компанията веднага бе задействана стандартната процедура за действие при подобни ситуации, без да се прекъсва телевизионното и радио излъчване на програмите на Нова Броудкастинг Груп.

В момента работата на всички служители е възстановена след извършване на необходимите проверки от страна на компетентните органи.

На всички места са предприети действия по процедура. Няма открити взривни устройства