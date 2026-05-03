Украйна порази танкери от "сенчестия флот" в близост до пристанище в Новоросийск

Губернаторът на руската Ленинградска област съобщи за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море

3 май 2026, 11:20
Източник: БТА

У краинските сили атакуваха два танкера от "сенчестия флот" във водите при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на президента на Украйна Володимир Зеленски. 

"Тези танкери са били активно използвани за превоз на петрол - вече не е така", написа Зеленски. "Украинските способности за нанасянето на удари на далечни разстояния ще продължават да бъдат всестранно развивани - по море, във въздуха и на сушата". 

По-рано губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи в публикация в "Телеграм" за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море. 

Дрозденко посочи, че през изминалата нощ над Ленинградска област са били свалени над 60 дрона. След атаката срещу Приморск, основен център за износ на петрол, не е имало нефтен разлив, а пожарът е бил потушен, добави той.

Източник: БТА, Симеон Томов    
