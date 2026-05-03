Украйна порази танкери от "сенчестия флот" в близост до пристанище в Новоросийск

У краинските сили атакуваха два танкера от "сенчестия флот" във водите при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на президента на Украйна Володимир Зеленски.

Сблъсък в Черно море: Украйна удари танкер от руския „сенчест флот“

"Тези танкери са били активно използвани за превоз на петрол - вече не е така", написа Зеленски. "Украинските способности за нанасянето на удари на далечни разстояния ще продължават да бъдат всестранно развивани - по море, във въздуха и на сушата".

⚡️Ukraine hits 2 Russian shadow fleet vessels near Novorossiysk port.



"These tankers were actively used to transport oil. Now they won't be," President Volodymyr Zelensky said. https://t.co/g7DCYfaBWo — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 3, 2026

По-рано губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи в публикация в "Телеграм" за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море.

Украйна удари руски боен кораб и петролна платформа край Крим

Дрозденко посочи, че през изминалата нощ над Ленинградска област са били свалени над 60 дрона. След атаката срещу Приморск, основен център за износ на петрол, не е имало нефтен разлив, а пожарът е бил потушен, добави той.