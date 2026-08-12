Какви са правилата за дроновете в България и кога се изисква регистрация

Преди полет с дрон в България трябва да се проверят регистрацията, правоспособността и ограниченията за конкретната зона - основните правила идват от ЕС и Наредба № Н-6, а контролът е в правомощията на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“; операторът, а не самият дрон, подлежи на регистрация.

Основното ограничение при полети в неограничената категория е 120 м над терена, като правилата за полети над хора зависят от подкатегорията A1, A2 или A3; дори дрон под 250 г. не е автоматично освободен от всички изисквания и ограничения.

Най-съществената промяна от 2025 г. е по-детайлният контрол върху географските зони и полетите около летища - в забранени, ограничени и определени защитени зони може да е необходимо предварително разрешение и оценка на риска, а ГД ГВА може да извършва проверки и да спира или отнема права при нарушения.

Дроновете стават все по-достъпни - от малки устройства за любителско снимане до професионални безпилотни летателни системи. Но преди човек да натисне бутона за излитане, има няколко важни правила, които трябва да познава. Това се посочва на официалния сайт на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) .

В България използването на дронове или безпилотни летателни системи (БЛС), както са наричани в нормативната уредба, се регулира основно от европейските регламенти 2019/947 и 2019/945. Националната рамка се допълва от Наредба № Н-6 от 11 април 2023 г., чиято актуална редакция е изменена и допълнена с ДВ, бр. 114 от 24 декември 2025 г. и е в сила от същата дата.

Компетентният орган по прилагането на европейските правила за БЛС у нас е Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА). Тя поддържа регистъра на операторите, публикува географските зони за дронове, издава определени разрешения и упражнява надзор и контрол върху дейността.

Източник: БТА

Първият въпрос: трябва ли да се регистрирам?

Важно е да се направи разграничение: регистрира се операторът на БЛС, а не просто самият дрон.

Според действащата наредба операторът кандидатства за вписване в регистъра на ГД ГВА, когато попада в приложното поле на чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/947. Регистрацията се извършва чрез електронната система на ГД ГВА. При одобрение се генерира уникален цифров регистрационен номер, който операторът трябва да постави върху всяко безпилотно въздухоплавателно средство, което експлоатира.

След промените от 2025 г. наредбата изрично предвижда и че ако дистанционно управляващият пилот е под 18 години, като оператор се регистрира негов родител или попечител, който носи отговорността за полетите.

Още една важна промяна е свързана с актуалността на данните: при промяна на определена информация, вписана в регистъра, операторът трябва да поиска промяната да бъде отразена в 10-дневен срок от настъпването ѝ.

Регистрация на оператор на БЛС - ГД ГВА

А трябва ли пилотът да има обучение и изпит?

Това зависи от вида на операцията.

Действащата наредба предвижда свидетелства за правоспособност за дистанционно управляващи пилоти за:

подкатегории A1 и A3; подкатегория A2; операции по определен основен сценарий.

Минималната възраст за кандидат за свидетелство за правоспособност е 16 години, освен при специалните правила за клубове и сдружения за авиомоделизъм. Свидетелствата са със срок на валидност 5 години.

За A1/A3 се предвижда онлайн обучение и теоретичен изпит. Според действащата наредба изпитът е от 40 въпроса. За A2 има допълнителни изисквания, включително практическо самообучение и допълнителен теоретичен изпит.

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Обучение и изпити за дистанционно управляващи пилоти - ГД ГВА

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Европейската регулаторна рамка разделя операциите с БЛС на неограничена, специфична и сертифицирана категория.

Неограничена категория

Това са операции с по-нисък риск, при които не е необходимо индивидуално разрешение, ако са спазени всички условия на режима.

В нея попадат подкатегориите A1, A2 и A3.

Тук са типичните любителски полети, но „неограничена“ не означава „без правила“.

Специфична категория

Тя се прилага при операции с по-висок риск или когато условията за неограничената категория не могат да бъдат изпълнени.

В тези случаи се изисква разрешение за експлоатация от ГД ГВА при приложимия режим. Самата ГД ГВА определя процедурата като услуга за удостоверяване на годността и готовността на оператора да извършва посочените в разрешението операции.

Сертифицирана категория

Тя е предназначена за операции с риск, еквивалентен на този при пилотираната авиация, и се подчинява на съответния сертификационен режим.

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Най-важното правило: 120 метра

При полет в неограничената категория едно от основните ограничения е максималната височина - 120 метра над земната повърхност.

Тук има важно уточнение: става дума за височина над терена, а не за надморска височина.

Дронът трябва да се управлява така, че пилотът да може да го наблюдава визуално съобразно приложимите правила.

Мога ли да летя над хора?

Това зависи от подкатегорията, характеристиките на дрона и конкретната операция.

При A1 са възможни операции над хора, но не и над множество хора, при спазване на приложимите изисквания.

При A2 операциите се извършват в близост до хора, като важат конкретни изисквания за минималната дистанция.

При A3 операцията трябва да бъде далеч от хора и на безопасно хоризонтално разстояние от жилищни, търговски, промишлени или развлекателни зони.

Затова въпросът „Дронът ми е под 250 грама - мога ли да летя над хора?“ няма универсален отговор само въз основа на теглото.

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Под 250 грама не означава „мога да летя навсякъде“

Това е една от най-честите заблуди около малките дронове.

Теглото на дрона има значение за приложимите изисквания, но не отменя правилата за безопасност и географските ограничения.

Освен това задължението за регистрация на оператора не се определя само от теглото. ГД ГВА посочва, че регистрацията е необходима при условията на чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/947, включително когато експлоатацията може да представлява риск за неприкосновеността на личния живот, личните данни, сигурността или околната среда.

Къде не може да се лети?

Това е една от областите, в които редакцията от 2025 г. внася важни уточнения.

Наредбата предвижда, че БЛС не могат да се експлоатират:

в забранени или ограничени зони, посочени в раздел ENR 5.1 на аеронавигационната информация на България; в определено резервирано въздушно пространство, включително опасни, временно отделени или временно резервирани зони, освен ако зоната не е резервирана за операция с БЛС; в охраняемите граници на летища за обществено ползване.

Има обаче възможност за изключения при определени условия.

Експлоатация в такива зони може да бъде разрешена при представена оценка на експлоатационния риск и получено съответното разрешение или при изпълнение на специалния режим, предвиден за конкретната географска зона.

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Особено внимание около летищата

След измененията от 2025 г. наредбата урежда по-конкретно полетите в географски зони, определени за защита на летища.

Оператори, които не разполагат с разрешение за специфична категория или удостоверение за оператор на лека БЛС, могат да извършват полети в такива зони след представяне на оценка на експлоатационния риск и мерки за намаляването му до приемливо ниво и след получаване на необходимото разрешение.

При определени случаи конкретните условия и мерките за безопасност се съгласуват с органа за обслужване на въздушното движение, летищния оператор или собственика/ползвателя на съответното летище.

Това означава, че дронът не трябва да бъде пускан просто защото на място няма видима физическа забрана. Проверява се въздушното пространство и приложимата географска зона.

Източник: AP/БТА

Къде се проверява дали полетът е разрешен?

ГД ГВА е отговорна за публикуването на географските зони за БЛС и съответните ограничения. Информацията се предоставя публично на електронната страница на администрацията.

Затова преди полет трябва да се провери конкретната локация и приложимите за нея условия.

Кой контролира операторите?

Тук също има важен акцент от редакцията от 2025 г.

ГД ГВА е органът, който упражнява надзор и контрол върху дейностите с БЛС в рамките на своите правомощия. Надзорът се извършва чрез планови и извънредни инспекции и проверки.

Плановите инспекции се извършват по график, а операторът по принцип се уведомява най-малко 7 работни дни предварително.

Извънредна инспекция може да бъде извършена по всяко време. Тя е задължителна в определени случаи, включително при установено нарушение от инспектор или при постъпила жалба или сигнал. За извънредната инспекция операторът не се уведомява предварително.

При установени несъответствия те се класифицират според тежестта им. При сериозни нарушения могат да бъдат предприети мерки спрямо предоставените права.

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Може ли да бъде спряно или отнето правото на оператор да лети?

Да.

При определени нарушения и несъответствия главният директор на ГД ГВА може да временно спре, ограничи или отнеме права по издадено удостоверение, разрешение или приета декларация.

Ако операторът не предприеме необходимите коригиращи действия или проверките покажат, че той не може да извършва безопасно дейността си, съответният документ или право може да бъде отнето.

Това е различно от административните глоби и санкции, които могат да бъдат предвидени в други нормативни актове. Размерите на глобите не бива да се извеждат само от Наредба № Н-6, затова за конкретните санкции трябва да се направи справка в приложимото законодателство и да се потвърдят от компетентните органи.

Какво ново донесе редакцията от 2025 г.?

Промените не са просто технически.

Сред важните акценти са:

актуализирани правила за регистъра на операторите; изрично уреждане на отговорността, когато пилотът е под 18 години; задължение за актуализиране на определени регистрационни данни в 10-дневен срок; нови правила за организации и субекти, които провеждат обучение и изпити; по-подробен режим за надзора и инспекциите; конкретизирани правила за географските зони; специални изисквания за операции в зони за защита на летища; по-подробни процедури при установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Част от новите правила за организацията на изпитите са с отложено действие и влизат в сила от 25 юни 2026 г.

Източник: istock

Какво трябва да направя преди да излетя?

Най-практичният подход е да се мине през няколко проверки:

1. Регистриран ли съм като оператор?

Ако регистрацията е задължителна - направете я през системата на ГД ГВА.

2. Имам ли необходимата правоспособност?

Проверете дали за конкретната подкатегория и операция се изисква обучение и изпит.

3. Какъв е дронът ми?

Теглото, класовата маркировка и техническите характеристики имат значение.

4. Къде ще летя?

Проверете географските зони и ограниченията за конкретната локация.

5. Мога ли да спазя ограниченията за височина и хора?

Неограничената категория не означава полет без ограничения.

6. Попадам ли в специфична категория?

Ако операцията излиза извън условията на неограничената категория, проверете дали е необходимо разрешение от ГД ГВА.

А колко са глобите?

Това е въпросът, който вероятно най-много интересува любителите на дронове.

Но конкретните размери на глобите и актуалният брой санкции не могат да бъдат коректно изведени от предоставената информация или само от Наредба № Н-6.

Затова вместо да посочваме непотвърдени суми, поискахме от ГД ГВА актуални данни за:

броя на установените нарушения; броя на наложените санкции; общия размер на глобите; най-честите нарушения през последните три години.

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Накратко: дронът не е „свободен билет“ за небето

Фактът, че един дрон е малък и може да се купи свободно, не означава, че може да бъде използван навсякъде.

Преди полет операторът трябва да провери регистрацията, категорията на операцията, компетентността на пилота, характеристиките на дрона, височината, близостта до хора и най-вече географските ограничения за конкретното място.

Ако операцията не отговаря на условията на неограничената категория, може да се наложи предварително разрешение.

И най-важното - проверката трябва да бъде направена преди излитането, а не след като дронът вече е във въздуха.

Какво попитахме ГД ГВА?

За да допълним материала с актуални официални данни, изпратихме до Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ три въпроса: