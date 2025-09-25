Новоросийск под украински обстрел, жертви, ранени и материални щети

Д вама души бяха убити и 12 бяха ранени при украинска атака с дронове срещу руския черноморски град Новоросийск, предадоха агенциите, като се позоваха на руските власти.
* Видеото е архивно!
При нападението, което бе извършено вчера следобед, са поразени сгради в централната част на града в района на хотел "Новоросийск". Нанесени са щети на 20 автомобила, 7 жилищни сгради, както и на сградата на хотела в центъра на града. В Новоросийск бе въведено извънредно положение.
‼️‼️🇺🇦🔥🇷🇺 BREAKING - As a result of the Ukrainian drone attack, the situation in Novorossiysk port is severe — reports indicate that several people have been killed and Russian strategic oil and gas infrastructure has been destroyed.— Visioner (@visionergeo) September 24, 2025
See the latest updates with us: @visionergeo https://t.co/YQkVn8kmkq pic.twitter.com/VcMi8K90jF
По думите на местния губернатор Кондратиев сред ранените има двама служители на Каспийския тръбопроводен консорциум, който отговаря за транспортирането на петрол, основно от Казахстан, до Европа през пристанището Новоросийск, отбелязва ДПА.
As I wrote the lunatics of the UN speak about peace and the aggressor Russia (Europe an US) but whilst they are speaking, the Ukrainians killed at least two people today, due to an Ukrainian drone strike on the southern port city of Novorossiysk. pic.twitter.com/kLcn0ZBHQZ— sonja van den ende (@SonjaEnde) September 24, 2025
Властите предупредиха за опасност от нападение с надводни дронове. Засега няма информация за удари по военни обекти.
На пристанището в Новоросийск е разположен Черноморският флот на Русия, който играе централна роля във войната на Москва срещу Украйна. Значението на пристанището нарасна след началото на конфликта, понеже Русия премести голяма част от флота си там след масираните украински удари с дронове по анексирания от Русия полуостров Крим.