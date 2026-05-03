Зеленски: Украйна удари руското пристанище Приморск

У краинската армия нанесе успешен удар по руското пристанище Приморск и причини сериозни щети на тамошния нефтен терминал, обяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

В публикация в Телеграм той посочи, че украинските сили са поразили и ракетната корвета "Каракурт" (патрулен кораб от състава на руските военноморски сили) и още един петролен танкер от сенчестия флот на Русия. "Всеки подобен резултат отслабва още повече руския военен потенциал", отбеляза Зеленски.

SSO confirmed a strike on a Karakurt missile ship carrying eight Kalibr missiles and the Primorsk oil terminal in Russia’s Leningrad region overnight. The joint raid with SBU, HUR, USF and border guards hit targets about 1,000 km from Ukraine. #Ukraine pic.twitter.com/dhvzBjqCmZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 3, 2026

По-рано губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че украински дронове са атакували пристанището в Приморск, при което е възникнал пожар, който впоследствие по думите му е бил потушен. Според губернатора руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ над 60 украински безпилотни апарата над Ленинградска област.

Приморск е важен център за петролния износ на Русия.

В публикацията си от по-рано днес Зеленски допълни, че Украйна е атакувала два танкера от руския сенчест флот и в пристанище Новоросийск на Черно море.