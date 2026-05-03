Зеленски: Украйна удари руското пристанище Приморск

Приморск е важен център за петролния износ на Русия

3 май 2026, 17:10
У краинската армия нанесе успешен удар по руското пристанище Приморск и причини сериозни щети на тамошния нефтен терминал, обяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

В публикация в Телеграм той посочи, че украинските сили са поразили и ракетната корвета "Каракурт" (патрулен кораб от състава на руските военноморски сили) и още един петролен танкер от сенчестия флот на Русия. "Всеки подобен резултат отслабва още повече руския военен потенциал", отбеляза Зеленски. 

По-рано губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че украински дронове са атакували пристанището в Приморск, при което е възникнал пожар, който впоследствие по думите му е бил потушен. Според губернатора руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ над 60 украински безпилотни апарата над Ленинградска област.

Приморск е важен център за петролния износ на Русия.

В публикацията си от по-рано днес Зеленски допълни, че Украйна е атакувала два танкера от руския сенчест флот и в пристанище Новоросийск на Черно море.

Украинска атака Пристанище Приморск Нефтен терминал Ракетна корвета Каракурт Руски сенчест флот Володимир Зеленски
