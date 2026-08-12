Рядка поява: Джордж и Амал Клуни показаха порасналите си близнаци на Лаго ди Комо

Д жордж и Амал Клуни превърнаха благотворителната си вечер в истински семеен празник. Холивудското семейство бе придружено от 8-годишните си близнаци Ела и Александър за благотворителен прием в подкрепа на тяхната фондация Clooney Foundation for Justice на брега на италианското езеро Комо, пише Hola!.

Двойката посрещна своите гости в емблематичната Villa Passalacqua на 10 август. Семейството пристигна на галавечерта по вода, а появата им на пристана привлече вниманието на всички.

Докато Джордж Клуни заложи на класически светливосив костюм с бяла риза, Амал отново доказа защо е сред най-стилните жени в света. Международната адвокатка по човешки права блесна с елегантна черна рокля с тънки презрамки и цветни флорални бродерии в областта на талията, комбинирана с слънчеви очила, ефектни обици и бордо чанта. Тя се качи на пристана с боси крака – в пълна хармония с непринудения лукс на италианското лято.

Порасналите близнаци в центъра на вниманието

Вечерта предложи и изключително рядък поглед към децата на двойката, които почти никога не са били снимани на публични места.

Малката Ела носеше блестяща златиста рокля на етажи, а Александър бе съчетал облеклото си с това на баща си – със светлинно сако и раирана риза.

Фондацията Clooney Foundation for Justice бе основана от Джордж и Амал през 2016 г. Организацията осигурява безплатна правна помощ и подкрепя инициативи за човешки права в над 40 държави, като се фокусира върху защитата на свободата на словото, правата на жените и справедливите съдебни процеси.

Защо Джордж и Амал пазят децата си от камерите?

Двамата са изключително внимателни по отношение на личното пространство на Ела и Александър. Макар близнаците понякога да придружават родителите си на семейни или благотворителни събития, двойката стриктно ги държи далеч от медийното внимание и социалните мрежи.

Амал неведнъж е подчертавала колко е важно за тях да осигурят нормално и безопасно детство за децата си, въпреки световната си слава.

От своя страна Джордж Клуни е споделял, че сигурността е станала още по-критична заради професията на съпругата му като адвокат по опасни международни дела. Именно затова всяка съвместна поява на цялото семейство се превръща в истинска медийна сензация.