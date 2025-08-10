Тръмп е готов за тристранна среща с Путин и Зленски в Аляска

Десетки хиляди израелци на протест срещу плановете на Нетаняху за Газа

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.

Въпреки това Белият дом в момента планира двустранна среща с Путин, по негово искане, добави той.

Русия с контраоферта за Украйна, какво иска Путин

Малко по-рано президентът на Франция Еманюел Макрон коментира, че "бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците". Той направи изказването си след разговор с украинския лидер Володимир Зеленски и преди планираната среща между Тръмп и Путин.

Преговорите между двамата ще се проведат на 15 август в Аляска и имат за цел да сложат край на войната в Украйна.

"Европейците също трябва да бъдат част от решението, защото сигурността им е изложена на риск", написа френският лидер в X и добави, че е разговарял също с германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър.

Зеленски категоричен: Украйна няма да отстъпи територия

Срещата ще бъде първата между действащ президент на САЩ и Путин от 2021 г., когато Джо Байдън се срещна с Путин в Женева.

По-рано вчера Тръмп заяви, че Украйна и Русия вероятно "ще си разменят" части от територии в рамките на споразумение за край на войната и определи плановете в тази посока като много сложни.

Тръмп и Путин ще се срещнат в Аляска на 15 август

Американският лидер преди това отбеляза, че възнамерява първо да се срещне с Путин и след това разговорите да прераснат в тристранни, с участието и на украинския президент Володимир Зеленски.

Кремъл обаче изрази резерви относно среща между Путин и Зеленски.

В четвъртък руският лидер заяви, че според него не е невъзможно да се срещне с украинския си колега, но по думите му за подобни преговори е нужно да са налице необходимите условия и предпоставки, които според него засега са далеч от изпълнени.

Орбан с предупреждение за преговорите между Путин и Тръмп

Путин не назова условията си, но Кремъл преди е настоявал Украйна да се откаже от земите, които Русия е окупирала, включително от Крим, който тя анексира незаконно през 2014 г., а също и Западът да престане да снабдява Киев с оръжие и да изключи всякаква възможност за украинско членство в НАТО.

Зеленски и европейските му съюзници отхвърлиха тези искания.