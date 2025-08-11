Reuters: Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин

Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

У краинският президент Володимир Зеленски получи дипломатическа подкрепа от Европейския съюз и НАТО преди планираната среща на върха на 15 август между американския президент Доналд Тръмп и неговия колега Владимир Путин в Аляска. Киев се опасява, че срещата може да се проведе без участието на Украйна и резултатите от нея биха могли да застрашат националните интереси на страната, пише Reuters.

Въпреки че говорител на Белия дом заяви по-рано, че Тръмп не е изключил участието на Зеленски в преговорите, в момента се подготвя само двустранен формат за разговорите. Руските въздушни удари в Запорожка област в навечерието на инцидента раниха най-малко 19 души, което според Зеленски потвърждава необходимостта от нови санкции срещу Русия.

Лидерите на Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша, Финландия и Европейската комисия подчертаха в съвместна декларация, че всяко мирно уреждане трябва да отчита интересите за сигурност на Украйна и Европа. Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас подчертава, че всяка сделка между САЩ и Русия трябва да включва Киев и ЕС.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също заяви, че срещата на върха ще бъде "тест“ за Путин, като подчерта, че Украйна има право сама да определя своето геополитическо бъдеще. Той изключи правното признаване на руския контрол над превзетите украински територии.

На фона на напрежението се правят остри изявления от Москва - Дмитрий Медведев и Мария Захарова направиха остри коментари за Европа и Украйна в неделя, докато прокремълски коментатори прогнозират опити за консолидиране на руския контрол върху допълнителни територии.

Западни експерти предупреждават, че евентуално договорено решение между Тръмп и Путин без Украйна може да бъде катастрофа за Киев и неговите съюзници.

"Това, което виждаме от Аляска, почти сигурно ще бъде катастрофа за Украйна и Европа“, предупреди Филипс П. О'Брайън, професор по стратегически изследвания в университета "Сейнт Андрюс“.

Украинският анализатор Володимир Фесенко подчертава: "Общата позиция с европейците е нашият основен ресурс.“

Среща на върха в Аляска

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин е насрочена за 15 август в Аляска. Това ще бъде първата им официална среща на върха, откакто Тръмп се завърна в Белия дом. Разговорите бяха обявени като двустранни, без участието на Украйна или ЕС, което предизвика безпокойство в Киев и европейските столици.

Тръмп заяви по-рано, че потенциално мирно споразумение за войната в Украйна може да включва "известен обмен на територии в полза и на двете страни“. Кремъл от своя страна настоява, че условията за лична среща между Путин и Зеленски "все още са далеч от изпълнение“.

Коментарът на Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че териториалните отстъпки пред Русия няма да я накарат да прекрати войната в Украйна и че международният натиск върху Кремъл трябва да бъде засилен, предаде Ройтерс.

"Русия умишлено удължава войната, затова и заслужава по-силен глобален натиск. Тя отказва да спре с убийствата и поради това не трябва да получава никакви териториални отстъпки или ползи", написа Зеленски в "Екс".

"Това не е само морална позиция, а и въпрос на здрав разум. Отстъпките не могат да разубедят убиеца", допълни той.

Зеленски направи тези изявления броени дни преди среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.