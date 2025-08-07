Свят

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Путин: ОАЕ е едно от възможните места за среща с Тръмп

7 август 2025, 16:05
Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп
Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)

Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)
Тръмп удари Индия с нови 25% мита заради Русия

Тръмп удари Индия с нови 25% мита заради Русия
Срещата между Путин и Уиткоф приключи

Срещата между Путин и Уиткоф приключи

"Атомните бомби разтопиха хората": Как едно 8-годишно момиче оцеля в Хирошима и Нагасаки
Погребаха Хълк Хоган на частна церемония във Флорида

Погребаха Хълк Хоган на частна церемония във Флорида
„Завърна ли се ракът?“: Драстичното отслабване на Кейт Мидълтън събуди опасения

„Завърна ли се ракът?“: Драстичното отслабване на Кейт Мидълтън събуди опасения
Огромен горски пожар взе жертва във Франция, близо 1900 огнеборци се борят с пламъците

Огромен горски пожар взе жертва във Франция, близо 1900 огнеборци се борят с пламъците

Р уският президент Владимир Путин заяви, че не е против срещата с украинския си колега Володимир Зеленски. Необходимо е обаче да се създадат условия за такава, предава ТАСС.

Путин говори пред журналисти след среща в Кремъл с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахян.

"Вече многократно съм казвал, че нямам нищо общо против среща, възможна е, но трябва да се създадат определени условия за това. Но създаването на такива условия, за съжаление, все още е далеч", каза Путин.

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Позицията на Кремъл е, че руската страна е готова за срещата между Путин и Зеленски, но за това трябва много подготвителна работа.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна пред европейските лидери за възможността за тристранна среща между Путин, Зеленски и него.

Москва обаче остави тази опция без коментар и призова Вашингтон да се концентрира върху двустранна среща на върха между Путин и Тръмп.

Русия и САЩ са се споразумели за такава в следващите дни, съобщи по-рано днес пред репортери Юрий Ушаков, помощник на президента на Руската федерация.

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

"По предложение на американската страна беше договорено принципно споразумение за провеждане на двустранна среща на върха през следващите дни, тоест среща на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп", каза дипломатът. 

"Между другото отбелязвам, че мястото също по принцип е било договорено и ще информираме за това малко по-късно", добави Ушаков.

"ОАЕ е едно от възможните места за среща с Тръмп. Имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме събитие от този вид. Един от приятелите е президентът на Обединените арабски емирства. Обмисляме решение, но това би било едно от възможните места", заяви самият Путин.

Източник: ТАСС    
Русия война Украйна Путин Зеленски Тръмп
Последвайте ни
Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото

Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото "Дебора"

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Гърция

Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Гърция

След 286-дневния космически полет:

След 286-дневния космически полет: "Заседналият" в Космоса Бъч Уилмор се пенсионира от НАСА

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Honda обяснява защо „електрическите автомобили не са целта“

Honda обяснява защо „електрическите автомобили не са целта“

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 10 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 10 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 8 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 8 часа

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна нанесе масирани удари в Крим и Русия

Украйна нанесе масирани удари в Крим и Русия

Свят Преди 32 минути

Украински бойни дронове са ударили рафинерия, катер 02510 "БК-16“ и три руски радарни станции

Звездата от „Анатомията на Грей“ Камила Лудингтън разкри, че страда от Хашимото

Звездата от „Анатомията на Грей“ Камила Лудингтън разкри, че страда от Хашимото

Свят Преди 1 час

„Стигнах до точката, в която си казах: Уау, трудно е да живееш така. Не осъзнавах колко изтощено е било тялото ми"

<p>Как Матю Макконъхи изгуби ролята на Джак в &bdquo;Титаник&ldquo;</p>

"Не, благодаря“: Как Матю Макконъхи провали шанса си за „Титаник“

Любопитно Преди 2 часа

Когато Макконъхи, сега на 55 години, проговорил с южняшки акцент, Камерън, сега на 70 години, му казал „Това е страхотно“, но добавил: „А сега нека опитаме по различен начин“

<p>Твърде мрачно&nbsp;за децата? Истината за сериала &bdquo;Wednesday&ldquo;</p>

Подходящ ли е сериалът „Wednesday“ за деца? Какво трябва да знаете преди да го гледате

Любопитно Преди 2 часа

Макар и с чувство за хумор, "Wednesday" съдържа насилие, нецензурен език и дори сцени с отрязани крайници

Документът, предрекъл ужаса: Как човечеството създаде собственото си унищожение

Документът, предрекъл ужаса: Как човечеството създаде собственото си унищожение

Свят Преди 2 часа

Копие от напечатан на пишеща машина документ, който сега се съхранява в библиотеката Бодлеан в Оксфорд, представлява първото описание на атомна бомба, достатъчно малка, за да бъде използвана като оръжие

Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка

Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка

Свят Преди 2 часа

Членове на яхт клуб Монтоук, включително някои капитани, чули писъци късно вечерта в понеделник

Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Свят Преди 2 часа

Поразена беше газоизмервателната станция близо до границата с Румъния, в Измаилски район

.

Възстановена традиция: Гражданите ще могат отново да посещават омбудсмана

България Преди 2 часа

Вижте как и къде може да се случи това

Оставиха в ареста чужденеца, заловен да превозва мигранти в Ямбол

Оставиха в ареста чужденеца, заловен да превозва мигранти в Ямбол

България Преди 3 часа

Срещу него е повдигнато обвинение за каналджийство, за което се предвижда до 10 години затвор

Капитан Марин Маринов

Прокуратурата започна разследване за смъртта на капитан Марин Маринов в Газа

България Преди 3 часа

Той беше убит на 19 март 2025 г., когато две къщи за гости на ООН бяха поразени от експлозия в Дейр ал Балах

<p>Кралица на красотата обвини конгресмен в сексуално изнудване</p>

Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване

Свят Преди 3 часа

Според полицейски доклад Милс е изпращал заплашителни съобщения до Лангстън, след като тя прекратила връзката им заради негова изневяра

<p>Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето: Тунгуският астероид</p>

Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм: Тунгуският астероид

Свят Преди 3 часа

Преди 115 години 1908 г. астероид навлезе в земната атмосфера и експлодира в небето над Сибир

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

България Преди 3 часа

Това решение е насочено към улесняване на тежкотоварния трафик и оптимизиране на обработката на транзитни процедури при външните граници на ЕС

<p>Тревожна новина за над 7 000 пенсионери у нас</p>

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

България Преди 3 часа

Най-много от тях са за стаж и възраст

Снимката е илюстративна

Спасиха българин от удавяне в Гърция

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал преди спасителите на плажа да започнат работа

Дадоха на съд престъпна група за имотни измами, сред обвиняемите е полицай

Дадоха на съд престъпна група за имотни измами, сред обвиняемите е полицай

България Преди 4 часа

Извършителите представяли пред нотариуси фалшиви завещания

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Прикрито убийство? Нови разкрития около мистериозната смърт на Мерилин Монро

Edna.bg

Мария Илиева показа за първи път лицето на дъщеря си София (ВИДЕО)

Edna.bg

Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл в София

Gong.bg

Лудогорец пусна билетите за реванша с Ференцварош

Gong.bg

Освобождават под гаранция от 10 000 лева обвинения по случая „Дебора”

Nova.bg

Прокуратурата разследва смъртта на Марин Маринов в Газа

Nova.bg