Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Огромен горски пожар взе жертва във Франция, близо 1900 огнеборци се борят с пламъците

"Атомните бомби разтопиха хората": Как едно 8-годишно момиче оцеля в Хирошима и Нагасаки

Р уският президент Владимир Путин заяви, че не е против срещата с украинския си колега Володимир Зеленски. Необходимо е обаче да се създадат условия за такава, предава ТАСС.

Путин говори пред журналисти след среща в Кремъл с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахян.

"Вече многократно съм казвал, че нямам нищо общо против среща, възможна е, но трябва да се създадат определени условия за това. Но създаването на такива условия, за съжаление, все още е далеч", каза Путин.

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Позицията на Кремъл е, че руската страна е готова за срещата между Путин и Зеленски, но за това трябва много подготвителна работа.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна пред европейските лидери за възможността за тристранна среща между Путин, Зеленски и него.

Москва обаче остави тази опция без коментар и призова Вашингтон да се концентрира върху двустранна среща на върха между Путин и Тръмп.

Русия и САЩ са се споразумели за такава в следващите дни, съобщи по-рано днес пред репортери Юрий Ушаков, помощник на президента на Руската федерация.

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

"По предложение на американската страна беше договорено принципно споразумение за провеждане на двустранна среща на върха през следващите дни, тоест среща на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп", каза дипломатът.

"Между другото отбелязвам, че мястото също по принцип е било договорено и ще информираме за това малко по-късно", добави Ушаков.

"ОАЕ е едно от възможните места за среща с Тръмп. Имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме събитие от този вид. Един от приятелите е президентът на Обединените арабски емирства. Обмисляме решение, но това би било едно от възможните места", заяви самият Путин.