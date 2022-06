Колите на "Тесла" с автопилот са на крачка от изтегляне след катастрофи

А втомобилите "Teсла" с частично автоматизирани системи за шофиране са с една стъпка по-близо до изтеглянето им от пазара, след като САЩ увеличиха разследването на серия от сблъсъци с паркирани автомобили за спешна помощ или камиони с предупредителни знаци, съобщи Асошиейтед прес.

Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (НАБДП) заяви вчера, че повишава нивото на проучването на "Тесла" до инженерен анализ, което е още един знак за засилен контрол върху производителя на електромобили и автоматизирани системи, които изпълняват поне някои задачи, свързани с шофирането.

Документите, публикувани в четвъртък от агенцията, повдигат някои сериозни въпроси относно системата автопилот на "Тесла". Агенцията установи, че тя се използва в области, в които възможностите ѝ са ограничени, и че много водачи не предприемат действия за избягване на катастрофи въпреки предупрежденията от автомобила.

Проверката вече обхваща 830 000 автомобила - почти всички, които производителят от Остин, Тексас, е продал в САЩ от 2014 г. насам.

НАБДП съобщи, че е установила 16 катастрофи в автомобили за спешна помощ и камиони с предупредителни знаци, причинили 15 наранявания и един смъртен случай.

