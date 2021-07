„Най-безопасната” Tesla се самозапали по време на движение

В началото на месеца, докато е в движение, Tesla Model S Plaid избухва в пламъци. Това се случва само три дни, след като собственикът й получава автомобила, за който е броил $129 900, съобщава Reuters.

Водачът, наречен само „виден предприемач”, не успява да излезе от автомобила, тъй като електронната система на вратата се поврежда. Той е принуден да използва сила, за да излезе, коментира Марк Герагос, адвокат от Geragos & Geragos.

Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. pic.twitter.com/wXyJXbWggJ