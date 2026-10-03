България

„Двойнственост в политиката“: Къде стои България между дипломацията и военната помощ

Бившият вътрешен министър Валентин Радев коментира призивите за мир, изоставането с новите изтребители F-16 и въпросите около ескорта на самолета с останките на цар Самуил

3 октомври 2026, 17:56
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З а първи път в последните си изявления премиерът Румен Радев говори за необходимостта от баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти, но според бившия вътрешен министър Валентин Радев това не показва коренна промяна във външнополитическата позиция на страната. Той коментира и думите на премиера за ядрената заплаха от Русия и призива му за по-активна дипломация, съобщи NOVA.

„Виждам само баланса, но тези думи, които чувам, и така обтекаемото интервю, което даде той, явно си дава сметка да говори пред каква аудитория, но най-опасното обстоятелство е, че не виждам някаква коренна промяна в това. Той не се обръща към Русия. Те говорят от името на Европейския съюз като членове. Ако толкова настояваме за мир, нека се обърнем освен към тези, които са едната страна - Украйна, да се обърнем към Русия", заяви Радев. По думите му именно това създава противоречие в българската позиция.

„Тази двойнственост не е добра за държавата“, каза той, като посочи и различията между заявеното от България и позициите, изразени на международни форуми.

Радев коментира и решението за удължаване на мандата на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, както и темпото на модернизация на армията. Според него забавянето при въвеждането на F-16 трябва да бъде преодоляно, а използването на МиГ-29 да бъде прекратено възможно най-бързо. „Трябва да спрем с тази стара техника. Ние ракети нямаме за нея. Колкото по-бързо спрем да летим с тях и да пазим и да извършваме Air Policing, толкова по-бързо принудените обстоятелства буквално ще ни накарат да седнем на седалките на F-16 и ще почнем да го ползваме“, заяви Радев.

Той коментира и ескорта на самолета „Спартан“, който транспортира тленните останки на цар Самуил до България. Радев посочи като неясноти броя и вида на бойните самолети, използвани за ескорта, както и необходимостта от подобно ангажиране на изтребители при положение, че страната е в процес на преход към новата си авиационна техника. По думите му почитта към цар Самуил е отделен въпрос, но ситуацията показва и по-големия проблем с поддържането на остарялата техника.

Източник: NOVA    
Румен Радев Валентин Радев Външна политика Модернизация на армията Ядрена заплаха Дипломация Цар Самуил Двойнствена позиция
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