Пуснаха под гаранция заподозрения британско-ирански гражданин за осуетения атентат срещу американска база

Ч овек с британско и иранско гражданство, арестуван по подозрение, че е подготвял терористично нападение след инцидент със сигурността в американска военновъздушна база в Англия, е освободен под гаранция, съобщиха британските власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Двадесет и пет годишният мъж е бил задържан в четвъртък в центъра на Лондон. В рамките на разследването антитерористичната полиция е претърсила два имота в британската столица.

Преди това петима британски граждани на възраст около 20 години, всички от Лондон, бяха арестувани рано сутринта в неделя близо до военновъздушната база "Феърфорд" по подозрение в престъпления, свързани с тероризъм и взривни вещества. Базата се използва от американските военновъздушни сили, включително от бомбардировачи, участвали в удари срещу Иран. Петимата също впоследствие бяха освободени под гаранция.

Британските власти свързват инцидента с Техеран.

Десетки жители в района около базата бяха евакуирани, докато въоръжени полицаи и военни специалисти по обезвреждане на взривни устройства претърсваха района.

По-късно полицията съобщи, че в три микробуса, свързани с петимата заподозрени, е открито количество бензин, който може да бъде използван като запалително вещество. В превозните средства не са намерени експлозиви.