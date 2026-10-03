Освободиха 325 милиона барела петрол от резервите заради кризата на пазара

М еждународната агенция по енергетика (МАЕ) съобщи в събота, че страните членки досега са освободили 325 милиона барела петрол и петролни продукти от стратегическите си резерви – част от общо 400-те милиона барела, обещани през март.

Тази информация дойде ден след като страните от Г-7, в координация с МАЕ, се споразумяха незабавно да освободят 100 милиона барела дизел и суров петрол, за да смекчат опасенията относно глобалните енергийни доставки, породени от последиците на войната между САЩ и Иран.

Г-7 не уточни дали тези 100 милиона барела включват оставащите 75 милиона барела от ангажимента на МАЕ от март или са допълнение към тях. Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп оказваше натиск върху съюзниците си да освободят резерви от дизел, за да овладеят скока в цените на това гориво, който се усеща както в Америка, така и на други места.

Ограничените доставки на дизел са една от последиците от войната в Близкия изток, където Иран възпрепятства корабоплаването през Ормузкия проток в отговор на атаки от страна на САЩ и Израел. Украинските удари по руски петролни рафинерии, които са част от ответните действия срещу атаките на Москва, също оказаха влияние върху пазара. В изявление от събота МАЕ посочи, че „досега са освободени около 325 милиона барела в рамките на съвместните действия на агенцията, обявени на 11 март, което представлява над 80 процента от първоначално обещаните 400 милиона барела“. Ангажиментът от март беше поет от 32-те страни членки на МАЕ – група, която включва всички държави от Г-7: Великобритания, Канада, Германия, Италия, Япония и САЩ.

В петък страните от Г-7 се споразумяха да освободят 100 милиона барела петрол и петролни продукти през следващите четири месеца, „включително значително количество дизел още в самото начало – през първите 20 дни“. Те също така заявиха, че няма да има забрана за износ на дизел помежду им, с което предотвратиха заплаха, отправена по-рано от Вашингтон. По-късно Тръмп потвърди, че няма да бъде въведена.