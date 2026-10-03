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Масови протести срещу жилищната криза в Испания: Над 70 000 души излязоха в Мадрид

Над 50 протеста заляха страната с искания за 50% съкращаване на наемите, а отхвърлянето на правителствените мерки в парламента подхрани спекулациите за предсрочни избори

3 октомври 2026, 18:26
Масови протести срещу жилищната криза в Испания: Над 70 000 души излязоха в Мадрид
Източник: БТА

П ротестите срещу жилищната криза в Испания продължават и днес. В Мадрид се състоя демонстрация, на която се събраха около 70 000 души, някои от които носеха плакати с призив за общонационална стачка, а във Валенсия се стигна до сблъсъци, предаде ЕФЕ. В градове в цялата страна бяха организирани общо над 50 подобни протеста.

Протестите, организирани от Съюза на наемателите, идват след отхвърлянето вчера в Конгреса на депутатите (долната камара на парламента) на внесените от правителството мерки за справяне с жилищата криза. 

Поражението в парламента на внесените от правителството на малцинството мерки подхрани спекулациите, че е възможно премиерът Педро Санчес да обяви предсрочни избори, вместо да чака редовните, насрочени за 2027 година.

Вестник „Паис“ съобщи, позовавайки се на източници, близки до Санчес, че той планира през уикенда да оцени степента на общественото недоволство от провала на мерките, след което да реши дали да обяви предсрочни избори.

Хиляди хора се събраха в ранния следобед на площад „Сибелес“ в Мадрид, за да поискат 50-процентно намаление на наемите, въвеждане на договори за наем с неопределен срок и отчуждаване на жилищата от „хищническите фондове“.

В изявление пред медиите говорителката на Синдиката на наемателите Валерия Раку подчерта, че обществената мобилизация се дължи на гнева, предизвикан от изгонването на възрастната жена от Мадрид от дома ѝ на 23 септември.

„Вчера установихме, че имаме Конгрес, заложник на рентиерството. Конгрес, напълно откъснат от реалността на улицата, напълно откъснат от това социално мнозинство, от този социален консенсус, който съществува сред цялото ни население, че рентиерството е рана в нашето общество и че трябва да му сложим край“, заяви Раку.

Коментирайки спекулациите за евентуално обявяване на предсрочни избори тя добави: „Това е предупреждение към всички. Няма да търпим още четири години, без да се заемем с решаването на проблема в страната ни. Това ще продължи, докато… всичко се промени“. Тя също така призова за общонационална стачка.

Междувременно по време на демонстрацията във Валенсия се стигна до сблъсъци с полицията, която охраняваше сграда, в която се провеждаше конгрес за инвестиции в недвижими имоти.

Девет служители на Националната полиция са били ранени при сблъсъците, избухнали в края на демонстрацията, съобщиха полицейски източници.

Протестът в Барселона пък бе отменен поради неблагоприятните метеорологични условия.

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
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