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Москва пак призова дипломатите да напуснат Киев, предупреди за масирани удари

Руското външно министерство отправи призив към чуждите дипломати да напуснат украинската столица, докато руските сили атакуват ключови мостове над река Днепър и транспортна инфраструктура

3 октомври 2026, 17:18
Москва пак призова дипломатите да напуснат Киев, предупреди за масирани удари
Източник: БТА

Р усия отново призова днес дипломатите и чуждестранните граждани, намиращи се в Киев, да напуснат украинската столица и предупреди, че въоръжените ѝ сили ще продължат да нанасят „масирани ответни удари“ по военни цели в града и в други части на Украйна, предаде Франс Прес.

Предупреждението беше отправено от руското Министерство на външните работи, което повтори подобен призив от май. „Отговорността за евентуалните негативни последици пада изцяло върху онези, които пренебрегнат това предупреждение“, се посочва в изявлението на ведомството.

Предишният подобен призив на Москва не беше последван от западните дипломатически мисии, подкрепящи Украйна. Тогава около 50 държави определиха в ООН руските изявления като „заплахи“ срещу дипломатите, намиращи се в Киев.

Украинската столица е обект на почти всекидневни атаки с дронове през последните седмици, включително с реактивни безпилотни летателни апарати, които са по-трудни за прехващане. Това се случва в момент, когато Украйна изпитва недостиг на средства за противовъздушна отбрана, отбелязва АФП.

Днес сутринта Северният мост в Киев – едно от осемте съоръжения над река Днепър – беше поразен при руски удар, съобщи в Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко. По думите му са повредени пътната настилка и контактната мрежа за тролейбусите. Движението по моста в посока от левия към десния бряг на Днепър беше спряно.

В четвъртък и петък Южният мост беше поразен няколко пъти от руски дронове. Затварянето му предизвика сериозни задръствания в града с около три милиона жители.

Според АФП това са първите значителни атаки срещу големи мостове в Киев от началото на руската инвазия през 2022 г. Украинските власти отдавна се опасяваха, че подобни инфраструктурни обекти могат да станат мишена.

Кличко определи вчера ситуацията в столицата като „изключително драматична“ и обвини Москва, че системно атакува инфраструктурата и логистиката на града.

През последните месеци и Русия, и Украйна значително увеличиха ударите си с оръжия с голям обсег, като броят на цивилните жертви нараства. В Киев въздушните тревоги звучат почти непрекъснато заради засилените руски атаки, посочва АФП.

Руските удари нанесоха сериозни щети и на украинския металургичен сектор и доведоха до спиране на значителна част от износа на селскостопанска продукция през Черно море. Сред поразените обекти в Украйна бяха също бензиностанции, търговски центрове, центрове за данни и инфраструктура на телекомуникационни оператори.

Украйна от своя страна атакува руски петролни рафинерии и складове за горива, което през лятото е допринесло за недостиг на горива в Русия. Сред мишените на украински удари бяха също складове на големите руски компании за електронна търговия „Уайлдберис“ (Wildberries) и „Озон“ (Ozon).

След като през лятото започна безплодна според АФП „40-дневна“ операция, насочена към оказване на натиск върху руската икономика, украинският президент Володимир Зеленски нееднократно предлага прекратяване или ограничаване на взаимните удари на далечно разстояние.

Руският президент Владимир Путин отхвърли подобна идея в четвъртък.

„Казват ни: „Те да спрат да удрят вашите рафинерии, а вие да спрете да удряте техните кораби“. Това е просто смешно“, заяви Путин по време на политическия форум „Валдай“.

В Киев нарастват опасенията и за предстоящата зима, когато украинската енергийна инфраструктура отново може да се превърне в основна мишена на руските удари.

През зимата на 2025 г. Русия нанесе тежки поражения на украински електроцентрали, което периодично оставяше милиони хора без електричество и отопление при много ниски температури.

„Украинците осъзнават, че тази зима може да бъде много тежка за нас. Но в отговор няма да имаме друг избор, освен да я направим тежка и за Русия“, заяви Зеленски от трибуната на Общото събрание на ООН в края на септември.

Източник: БТА/Любомир Мартинов    
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