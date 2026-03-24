Шокът от Иран замразява икономическото възстановяване на Стармър

К иър Стармър държи Великобритания извън войната с Иран, но не може да избегне сериозните икономически последствия от конфликта.

В знак на нарастващите опасения за въздействието на войната върху британската икономика, премиерът ръководи рядка среща на правителствения кризисен комитет COBRA в понеделник вечерта, с участието на високопоставени министри и управителя на Английската банка Андрю Бейли.

Главният финансов министър на Стармър, Рейчъл Рийвс, ще представи актуална картина на икономическата ситуация в Камарата на общините във вторник, докато вече непопулярното правителство се тревожи, че хаосът в Близкия изток разрушава плановете за намаляване на разходите за живот и стимулиране на растежа на британската икономика.

За правителството на Стармър, изправено пред потенциално тежки местни избори през май, кризата в Персийския залив носи кошмарна комбинация от нарастване на цените на енергията, лихвите, инфлацията и разходите за държавни заеми, което заплашва да подкопае всичко, което е постигнато от неговото встъпване в длъжност.

Икономисти предупреждават, че дори ако обещанието на Доналд Тръмп за "пълно и окончателно разрешаване на враждите" с Иран се сбъдне, ефектите върху британската икономика могат да продължат месеци.

Източник: БТА

Защо Великобритания е толкова засегната

Малко преди избухването на войната, имаше основания Стармър и Рийвс да се чувстват умерено оптимистично относно икономиката, която отдавна е в застой. Английската банка очакваше инфлацията да се върне устойчиво към целта от 2% за първи път за пет години, което даваше възможност за по-нататъшни намаления на лихвените проценти.

С войната в Иран обаче банката беше принудена да преразгледа прогнозите си на заседанието на Монетарния комитет миналата седмица и сега очаква инфлация около 3,5% през лятото.

Великобритания е голям нетен вносител на енергия и постоянно се нуждае от чуждестранен капитал за финансиране на бюджета и текущите си сметки, което я прави първостепенна цел на финансовите пазари. Разходите за заемане на правителството са се увеличили с повече от половин процентен пункт през последния месец.

Това застрашава както реалната икономика, така и внимателно договаряната бюджетна рамка на Рийвс. По-високата инфлация води до по-високи лихви и по-високи разходи за обслужване на държавния дълг: Службата за бюджетна отговорност изчислява, че увеличение с един процентен пункт би добавило £7,3 милиарда към разходите за дълг само през 2026–2027 г.

Влиянието върху бизнеса и собствениците на жилища също се очаква да е тежко. Банките вече променят цените на най-популярните ипотечни продукти, свързани с двугодишната ставка на държавните облигации, а стотици ипотечни продукти бяха временно изтеглени след заседанието на MPC, което ще засегне жилищния пазар и ще намали приходите на Рийвс от такси и капиталови печалби.

Време за решения

Икономическото положение на Великобритания представлява остър политически проблем за Стармър, който се сблъсква с несъответствие между очакванията на партията за помощ на населението и ограничените ресурси на правителството.

Секретарят по енергетиката Ед Милибанд обеща да разглежда различни варианти за помощ на потребители, засегнати от скока на енергийните цени. Основна точка на напрежение се очертава през юли, когато срокът на регулирания таван за енергийни разходи изтича и сметките могат значително да се увеличат.

Един ляво ориентиран депутат от Лейбъристката партия коментира анонимно: "Министрите трябва да третират това като финансова криза. Необходими са планове за множество сценарии с ясни тригери за държавна помощ."

Друг депутат от постъпилите през 2024 г. каза: "Правилно е, че правителството на Лейбъристите се намесва, особено за най-уязвимите."

Натискът за действия се усеща и сред висшите етажи на партията, като министърът на културата Лиса Нанди наскоро заяви, че фискалните правила на Рийвс, възприемани като ключови за успокояване на пазарите, може да се наложи да бъдат преразгледани, ако цените продължат да растат и е необходима значителна подкрепа.

Освен петрола и газа: Какво още ще поскъпне заради войната с Иран

Въпреки напрежението, министрите до момента са се ограничили до критики към бензиновите търговци за предполагаеми печалби и обсъждат нови правомощия за надзорния орган Competition and Markets Authority. Правителството заяви, че Рийвс във вторник ще изложи стъпки за "защита на работещите хора от несправедливи повишения на цените", включително нова рамка за "анти-печалбарство".

Стармър обаче ясно даде знак пред Комитета на Камарата в понеделник вечерта, че не възнамерява да обявява мащабен пакет за облекчение, като посочи, че е "остро наясно" с разходите, когато бившият премиер Лиз Тръс въведе универсалната гаранция за енергийни разходи през 2022 г.

Икономистът Джим О’Нийл подкрепя този подход, като заявява: "Не мисля, че трябва да се прави много… те нямат пари. Нацията не може постоянно да защитава хората от външни шокове."

Дънкан Уелдън прогнозира, че с приближаването на изборите през май и изтичането на тавана за енергия, натискът ще стане твърде голям и министрите може да бъдат принудени да се намесят. Финансовите мерки по време на пандемията и интервенцията на Тръс през 2022 г. създадоха "очакване, че правителството трябва да помага на домакинствата", отбелязва той.

"Но е изключително трудно. Растежът на Великобритания беше сериозно разстроен през последните 15 години от такива шокове."