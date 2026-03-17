Президентът Зеленски пристигна в Лондон за срещи с Киър Стармър и Марк Рюте.

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Лондон, където ще проведе среща с британския премиер Киър Стармър и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предадоха световните агенции.

Зеленски ще бъде приет и от британския крал Чарлз Трети, заяви говорител на украинското президентство.

President Zelensky has arrived in London

Президентът на Украйна ще направи освен това и обръщение към членовете на британския парламент, заяви говорителят на украинското президентство Сергий Никифоров.

Миналата седмица Зеленски посети Париж, а предстои негова визита в Мадрид.