Свят

Зеленски: Украйна договори нова военна и енергийна помощ

"В Мюнхен се споразумяхме с лидерите на Берлинския формат за конкретни пакети енергийна и военна помощ за Украйна до 24 февруари", написа Зеленски в "Екс"

15 февруари 2026, 16:54
Зеленски: Украйна договори нова военна и енергийна помощ
Източник: БТА

У крайна е договорила нови пакети от енергийна и военна подкрепа с европейските си съюзници в навечерието на четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия на 24 февруари, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Киев се стреми да мобилизира подкрепата на партньорите си, докато се бори да отблъсне руските настъпления на бойното поле и въздушните атаки срещу енергийната си система, като същевременно е под натиск от САЩ да преговаря за мир, обобщава агенцията.

"В Мюнхен се споразумяхме с лидерите на Берлинския формат за конкретни пакети енергийна и военна помощ за Украйна до 24 февруари", написа Зеленски в "Екс".

Украинският президент заяви в петък след среща в Мюнхен на т. нар. Берлински формат, включващ около дузина европейски лидери, че е очаквал нова подкрепа, включително ракети за противовъздушна отбрана.

"Благодарен съм на нашите партньори за готовността им да помогнат и разчитаме на навременното пристигане на всички доставки", добави той.

Зеленски обяви нови преговори за подкрепа на енергийната система на Украйна

Руските атаки срещу големи градове като Киев нанесоха тежки щети на енергийната инфраструктура на Украйна, в резултат на което милиони жители са без ток за различен период от време в студената зима, отбелязва Ройтерс.

Зеленски добави, че само през последната седмица Русия е изстреляла около 1300 атакуващи дрона, 1200 планиращи въздушни бомби и десетки балистични ракети срещу Украйна.

Източник: Пламен Йотински/БТА    
Украйна Военна помощ Енергийна подкрепа Руска инвазия Володимир Зеленски Европейски съюзници Въздушни атаки Противовъздушна отбрана Берлински формат Енергийна инфраструктура
Последвайте ни
Румен Радев обяви: Правя коалиция и излизам на изборите

Румен Радев обяви: Правя коалиция и излизам на изборите

Лора Христова със 7-о място в биатлона на Олимпиада

Лора Христова със 7-о място в биатлона на Олимпиада

Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ

Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ

Какво разкрива кръвната ви група за любовния ви живот

Какво разкрива кръвната ви група за любовния ви живот

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 3 дни
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 3 дни
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 3 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Румъния ще участва като наблюдател в Съвета за мир на Тръмп

Румъния ще участва като наблюдател в Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 1 час

На 8 февруари президентът на Румъния съобщи, че е получил покана да участва в първата среща на Съвета за мир на 19 февруари във Вашингтон

Герман Галушченко

Задържаха за участие в корупционен скандал бившия енергиен министър на Украйна

Свят Преди 2 часа

Петрич под вода: Обилни валежи повишиха нивата на реките

Петрич под вода: Обилни валежи повишиха нивата на реките

България Преди 3 часа

<p>Исторически успех! България с първа европейска титла в бадминтона</p>

Исторически успех! България с първа европейска титла в бадминтона

България Преди 4 часа

За последно спечелихме сребро през 2016, а две години по-рано завоювахме бронз

<p>Зодиите, които винаги знаят как да постигнат своето</p>

Зодиите, които винаги знаят как да постигнат своето

Любопитно Преди 4 часа

Снимката е илюстративна

„Обадих се на баща ми, който почина преди години“: Шокиращата мода на AI-клонингите, която раздели света

Свят Преди 4 часа

Докато технологията заличава границата между спомена и реалността, новата мода на т.нар. „Grief Tech“ обещава невъзможното – видеоразговори с покойници в реално време. Но дали дигиталното възкресение е лек за разбитите сърца или опасен капан, който ни пречи да продължим напред, превръщайки скръбта в платен абонамент?

<p>Обама хвърли нова бомба за извънземните</p>

„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните

Свят Преди 5 часа

Истината е някъде там, а Барак Обама току-що я доближи една крачка по-близо до нас. В ново провокативно интервю 44-тият президент на САЩ потвърди, че извънземните са реални, но разби на пух и прах митовете за тайните подземни бази в „Зона 51“. Какво всъщност крие Белият дом за мистериозните обекти, които дори Пентагонът не може да обясни?

Делян Добрев

ГЕРБ и Делян Добрев – настана ли време разделно

България Преди 5 часа

Самият Добрев публично не е обявил решението си, дори не е потвърдил за намеренията си

Джип се вряза в подлеза до Катедралата във Варна

Джип се вряза в подлеза до Катедралата във Варна

България Преди 5 часа

Отзовалите се на сигнала полицаи поискали да направят проба за алкохол на водача, но той отказал

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

България Преди 6 часа

Сценарият навсякъде е сходен: хора купуват коли „втора ръка“, които са редовно регистрирани в КАТ, но по-късно биват конфискувани, защото са собственост на чужди лизингови компании. Прокуратурата вече разследва и служители на Пътна полиция

<p>Путин изчезва мистериозно за седмица</p>

Владимир Путин „няма още много време“, казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица

Свят Преди 6 часа

Докато Володимир Зеленски обяви от Мюнхен, че на руския лидер „не му остава много време“, мистериозното изчезване на Владимир Путин за повече от седмица засили спекулациите за здравето му. На фона на подготовката за мирни преговори в Женева, западни служби и лидери излязоха с доказателства за отравянето на Алексей Навални с рядък невротоксин

Аня Пенчева с Мон Дьо

Аня Пенчева пред Мон Дьо: Истината, болката и 40 години в Народния театър

Любопитно Преди 6 часа

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Свят Преди 6 часа

Идея, циркулираща в академичните среди, спомогна за оттеглянето на администрацията на Тръмп от Европа

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

България Преди 6 часа

Докато службите разплитат мистерията „Петрохан-Околчица“, Невена Станева – жената, присъстваща в справките на ДАНС и живяла с Ивайло Калушев в Мексико, изпрати жертвите с думите „Вие сте светлината“. На фона на това сбогуване ген. Кирил Радев разкри зловеща версия за „убийства по сценарий“, движени от сексуални нагони и фалшив мит за държавни поръчки

<p>Предлагат нови <strong><span style="color:#ff0000;">промени за приема в детска градина</span></strong> в София</p>

Предлагат нови промени за приема в детска градина в София

България Преди 7 часа

Предвижда се „незабавен“ прием за деца на затворници и арестанти

Алексей Навални

Две години след смъртта си Алексей Навални отново разтърси Мюнхен

Свят Преди 7 часа

Не е случайно, че Великобритания и нейните съюзници избраха конференция по сигурността в Мюнхен, за да обвинят Кремъл в убийството на руския опозиционен лидер Алексей Навални с отрова от жаба стрела

Всичко от днес

От мрежата

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Порои и опасни бури в неделя

sinoptik.bg
1

Как се ухажват животните

sinoptik.bg

Аня Пенчева: Борих се за дом, за семейство, за деца, свободата дойде после

Edna.bg

Любов напук на всичко! Меган и Хари на тайна вечеря в Бевърли Хилс

Edna.bg

Играчите на Левски беснеят - имаше ли дузпа срещу Ботев? (видео)

Gong.bg

В луд мач с шест гола и обрати Беласица стигна само до точка у дома

Gong.bg

Успех в биатлона: Лора Христова завърши на 7-о място, Милена Тодорова е 14-а

Nova.bg

Паднали дървета и мазилки: Силният вятър нанесе щети в Хасково и Кърджали (СНИМКИ)

Nova.bg