Зеленски: Украйна договори нова военна и енергийна помощ

У крайна е договорила нови пакети от енергийна и военна подкрепа с европейските си съюзници в навечерието на четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия на 24 февруари, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Киев се стреми да мобилизира подкрепата на партньорите си, докато се бори да отблъсне руските настъпления на бойното поле и въздушните атаки срещу енергийната си система, като същевременно е под натиск от САЩ да преговаря за мир, обобщава агенцията.

"В Мюнхен се споразумяхме с лидерите на Берлинския формат за конкретни пакети енергийна и военна помощ за Украйна до 24 февруари", написа Зеленски в "Екс".

Украинският президент заяви в петък след среща в Мюнхен на т. нар. Берлински формат, включващ около дузина европейски лидери, че е очаквал нова подкрепа, включително ракети за противовъздушна отбрана.

"Благодарен съм на нашите партньори за готовността им да помогнат и разчитаме на навременното пристигане на всички доставки", добави той.

Зеленски обяви нови преговори за подкрепа на енергийната система на Украйна

Руските атаки срещу големи градове като Киев нанесоха тежки щети на енергийната инфраструктура на Украйна, в резултат на което милиони жители са без ток за различен период от време в студената зима, отбелязва Ройтерс.

Зеленски добави, че само през последната седмица Русия е изстреляла около 1300 атакуващи дрона, 1200 планиращи въздушни бомби и десетки балистични ракети срещу Украйна.