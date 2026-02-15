Румен Радев обяви: Правя коалиция и излизам на изборите

Д осегашният президент Румен Радев съобщи, че най-късно на 4 март той и неговият екип ще внесат за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име. Той посочи, че законовият срок ще бъде спазен. Също така заяви, че ще бъде обявена и програмата на формацията.

Радев обясни, че за участие в предстоящите избори няма време за създаване на партия. „Ще излезем на тези избори като коалиция с други партии, които имат редовна регистрация”, каза още той. Но отказа да назове техните имена, „защото знаете как работи репресивната машина”.

Радев подчерта, че се събира голям екип от съмишленици, които да влязат в „разграждане на този олигархичен модел”.

„Всички казват, че ще спечеля вота, но нека резултатът да покаже”, подчерта още досегашният президент.

Конфликтът между президентската институция и парламентарното мнозинство (често наричано от Румен Радев „сглобка“ или „статукво“) доведе до сериозна институционална криза. Президентът остро критикува промените в Конституцията, които ограничиха правомощията му при съставяне на служебни кабинети, което засили спекулациите, че той подготвя свой политически проект.

На 19 януари 2026 г. Румен Радев направи извънредно телевизионно обръщение към нацията, в което обяви, че подава оставка като президент на Република България. Официалният документ беше депозиран пред Конституционния съд на следващия ден, 20 януари 2026 г.

Това беше исторически акт, тъй като Радев стана първият български президент в демократичната история на страната, който се оттегля доброволно преди края на мандата си (който трябваше да изтече през януари 2027 г.).

Основни мотиви за оставката

В своето емоционално обръщение Радев изложи няколко ключови мотива:

Криза на политическия модел: Той заяви, че днешната политическа класа е „предала надеждите на българите“ и е направила недопустими компромиси с олигархията. Според него политиката в страната се е изнесла извън институциите и се диктува от „кукловоди“.

Защита на държавността: Радев посочи, че макар България да е постигнала стратегически цели като Шенген и еврозоната, това не е донесло стабилност. Той изтъкна необходимостта от „нов обществен договор“, за да не бъде оставена демокрацията в ръцете на „корупционери и съглашатели“.

Директно участие в изборите: Макар в самото обръщение да не назова конкретна партия, основният политически мотив бе възможността да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори. По закон действащият президент не може да развива партийна дейност, затова оставката беше задължително условие за влизането му в реалната политическа битка.

Лична отговорност и „прошка“: Радев започна речта си с молба за прошка за грешките, които е допуснал, и за нещата, които не е успял да свърши от позицията на държавен глава с ограничени правомощия.

В ГАЛЕРИЯТА ни вижте най-запомнящите се моменти на Румен Радев на поста президент на България.

След неговото оттегляне, функциите на държавен глава бяха поети от вицепрезидента Илияна Йотова, а малко по-късно (в края на януари) Радев потвърди в интервю за предаването „Панорама“, че ще създаде собствен политически проект след предстоящите избори.

Политическият пейзаж в България често налага гъвкавост, особено когато времевите рамки за участие в избори са стеснени. Изявлението на досегашния президент Румен Радев за предстоящата регистрация на коалиция в Централната избирателна комисия (ЦИК) до 4 март, съобразена със законовите срокове, не е прецедент в българската политическа практика. То отразява съществуващите правни механизми и предишни стратегии за включване в изборния процес.

Съгласно Закона за политическите партии и Изборния кодекс, регистрацията на нова партия е продължителен процес. Тя изисква учредително събрание с минимум 500 участници, последвано от съдебно вписване, процедура, която обикновено отнема няколко месеца. Поради това, при предсрочни избори или кратки срокове, политически субекти често прибягват до вече регистрирани партии или коалиции. Самият Румен Радев е посочвал публично, че "минималният, реалистичен срок е три месеца за регистриране на партия", потвърждавайки, че създаването на нова партия преди избори е практически невъзможно. Той изрично е заявявал, че ще търси участие чрез коалиционна формула.

Историята на българските избори изобилства от подобни примери. Неизменно, преди всеки вот, ЦИК определя конкретни срокове за подаване на документи за регистрация на партии и коалиции.