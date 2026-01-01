България

Трагедия на Нова година – жена загина при пожар в София

В последния ден на 2025 г. в страната са потушени 130 пожара

1 януари 2026, 10:17
Трагедия на Нова година – жена загина при пожар в София
Източник: БТА

Е дин човек е загинал, а други двама са пострадали при пожари в страната в последния ден на 2025 г. Потушени са 130 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си.

Пожарникарите са реагирали на 176 сигнала за произшествия. 

Жена на 85 години е загинала при пожар в апартамент в София, в кв. „Бъкстон“, съобщават от пожарната, без да дават повече подробности. 

С преки материални щети са възникнали 40 пожара, от които 18 в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са възникнали 90 пожара. Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи.

Осем са лъжливите повиквания.

По темата

Източник: БТА/Николай Трифонов    
пожари загинали пострадали пожарникари София апартамент спасителни дейности материални щети произшествия лъжливи повиквания
Последвайте ни
Новите правила за пенсия - възрастта и стажът скачат

Новите правила за пенсия - възрастта и стажът скачат

ЦРУ: Украйна не е атакувала резиденцията на Владимир Путин

ЦРУ: Украйна не е атакувала резиденцията на Владимир Путин

BBC: Най-бедната страна в ЕС приветства еврото

BBC: Най-бедната страна в ЕС приветства еврото

Антъни Джошуа беше изписан от болницата, посети погребална агенция

Антъни Джошуа беше изписан от болницата, посети погребална агенция

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

pariteni.bg
Какво може да яде куче на 40 дни

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 6 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 6 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 6 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? -Дъще, през целия живот, но през това време можеш да се ожениш няколко пъти.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Валдис Домбровскис

Домбровскис: България, поздравления! Вече сте в сърцето на Европа

България Преди 4 минути

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз

Зохран Мамдани встъпи в длъжност като кмет на Ню Йорк с ръка върху Корана, който съпругата му Рама държеше

Зохран Мамдани стана първият мюсюлманин кмет на Ню Йорк

Свят Преди 1 час

„Това в действителност е чест и привилегия за цял живот“, каза Мамдани

От днес: По-скъпа вода в София – колко ще плащат домакинствата

От днес: По-скъпа вода в София – колко ще плащат домакинствата

България Преди 3 часа

Решението за това беше взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на 22 декември миналата година

Свети Василий Велики

Васильовден и Сурваки - обичаи, гадания и кой празнува имен ден

България Преди 3 часа

Днес е Обрезание Господне, Българската православна църква почита св. Василий Велики

.

Слънце и бавно затопляне в първия ден на Новата година

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 1°

Президентът Румен Радев с обръщение към нацията за Нова година

Президентът Румен Радев с обръщение към нацията за Нова година

България Преди 10 часа

Честита Нова година: 2026, когато думите имат значение

Честита Нова година: 2026, когато думите имат значение

България Преди 10 часа

Какво ще стане с огромната украинска армия след войната

Какво ще стане с огромната украинска армия след войната

Свят Преди 12 часа

За финансирането на въоръжените си сили Украйна харчи около 30% от брутния си вътрешен продукт

<p>Светът на ръба на нови кризи: Най-горещите точки през 2026 година&nbsp;</p>

Горещите точки по света с най-висок риск от ескалация през 2026 г.

Свят Преди 12 часа

ACLED – глобален проект за мониторинг, който проследява политическото насилие и безредиците – идентифицира районите с най-голям риск от ескалация през 2026 г.

Пиян бяга от полицията и уби двама души в Нова Загора

Пиян бяга от полицията и уби двама души в Нова Загора

България Преди 13 часа

„Ауди“, управлявано от 28-годишен водач, не е спряло на подаден сигнал за спиране от полицейски екип

Украйна за видеото от Русия: Това е смехотворно

Украйна за видеото от Русия: Това е смехотворно

Свят Преди 13 часа

Тихи: Напълно сме убедени, че подобна атака не се е случвала

Зеленски отправи новогодишно обръщение към украинците

Зеленски отправи новогодишно обръщение към украинците

Свят Преди 14 часа

Зеленски: Вярваме в мира, борим се за него и работим, за да го постигнем

<p>Скандалите, които шокираха света през 2025 г.</p>

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Свят Преди 14 часа

Между втория мандат на Доналд Тръмп и мащабните корупционни скандали, избухнали в различни части на света – с какво ще запомним 2025 г.

Почина големият актьор Георги Георгиев-Гец

Почина големият актьор Георги Георгиев-Гец

България Преди 15 часа

Първият му спектакъл на сцената на театъра е на 24 април 1975 г.

Как посрещат Нова година в големите градове в България

Как посрещат Нова година в големите градове в България

България Преди 15 часа

Тежка катастрофа стана в Благоевград

Тежка катастрофа стана в Благоевград

България Преди 16 часа

Единият автомобил е изхвърчал от пътя, има загинал

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Васильовден е! Днес гадаем каква ще бъде цялата година

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 1 януари, четвъртък

Edna.bg

Алжир с трета победа за КАН, Буркина Фасо и Судан също продължават напред

Gong.bg

Стоичков: Българският дух винаги е бил над всичко

Gong.bg

Валдис Домбровскис: България вече е в сърцето на Европа

Nova.bg

Празнуваме Васильовден

Nova.bg