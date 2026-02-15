Свят

Кая Калас отхвърли твърденията на Тръмп, че Европа е заплашена да изчезне като цивилизация

В изказването си в последния ден на Конференцията по сигурността в Мюнхен Калас посочи, че европейците се радват на отличен стандарт на живот, който е предмет на завист за хората по целия свят

15 февруари 2026, 15:33
Кая Калас отхвърли твърденията на Тръмп, че Европа е заплашена да изчезне като цивилизация
Източник: БТА/АР

Р ъководителката на външната политика на ЕС Кая Калас отхвърли твърденията на администрацията на Доналд Тръмп, които представят Европа като континент в упадък, като вместо това го описа като глобален носител на просперитет и свобода, предаде ДПА.

В изказването си в последния ден на Конференцията по сигурността в Мюнхен Калас посочи, че европейците се радват на отличен стандарт на живот, който е предмет на завист за хората по целия свят. Тя посочи проучване, според което около 40% от канадците биха искали да се присъединят към Европейския съюз.

Кая Калас: ЕС твърде дълго предлага на Русия алтернативи

С това тя отговори на оценката на Вашингтон, изложена най-ясно в огласената неотдавна Национална стратегия за сигурност от 33 страници, че Европа рискува "да изчезне като цивилизация" заради имиграцията, културните и религиозните промени и спада на раждаемостта. Докладът прогнозира, че континентът може да стане "неузнаваем" в рамките на две десетилетия, припомня ДПА.

Американският държавен секретар Марко Рубио се присъедини към това мнение във вчерашната си реч на конференцията пред световни лидери, военни и политици. Висши представители на администрацията на Тръмп обвиниха европейските правителства също, че заглушават различните мнения, особено от дясния политически спектър.

"Противно на това, което някои могат да кажат, уокистка, декадентска Европа не е изправена пред цивилизационно изчезване", заяви Калас в уводните си думи.

"Критикуването на Европа" е станало мода в определени политически кръгове, въпреки успехите на ЕС в "напредъка на човечеството".

Кая Калас: Тези намерения на ЕС подсилват НАТО

Калас, бивш премиер на Естония, отбеляза, че родната ѝ страна заема второ място в Световния индекс за медийна свобода на "Репортери без граници".

"Интересно е да чувам критики относно свободата на медиите от страна, която заема 58-мо място в тази класация", коментира Калас по повод САЩ.

САЩ заемат 57-мо място в последната класация, отбелязва ДПА.

Калас заяви днес също, че според нея страните от ЕС не са готови да дадат на Украйна конкретна дата за членство, отбелязва Ройтерс. "Усещането ми е, че страните членки не са готови да посочат конкретна дата", каза Калас на тематична дискусия в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността.

"Има много работа за вършене и после (приоритетът) и спешната необходимост е да се предприемат действия и да покажем, че Украйна е част от Европа", допълни тя.

Източник: Асен Георгиев/БТА    
Кая Калас Европейски съюз Мюнхенска конференция по сигурността Критика към Европа Упадък на Европа Просперитет и свобода САЩ и ЕС Имиграция Свобода на медиите Членство на Украйна в ЕС
Последвайте ни

По темата

Румен Радев обяви: Правя коалиция и излизам на изборите

Румен Радев обяви: Правя коалиция и излизам на изборите

Петрич под вода: Обилни валежи повишиха нивата на реките

Петрич под вода: Обилни валежи повишиха нивата на реките

Кая Калас отхвърли твърденията на Тръмп, че Европа е заплашена да изчезне като цивилизация

Кая Калас отхвърли твърденията на Тръмп, че Европа е заплашена да изчезне като цивилизация

Не пият и не правят секс, какво прави поколението Z

Не пият и не правят секс, какво прави поколението Z

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
И Honda удари спирачка на плановете си за електрификация

И Honda удари спирачка на плановете си за електрификация

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 3 дни
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 3 дни
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 3 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Герман Галушченко

Задържаха за участие в корупционен скандал бившия енергиен министър на Украйна

Свят Преди 30 минути

Жена беше намушкана с нож в парк в Дупница

Жена беше намушкана с нож в парк в Дупница

България Преди 38 минути

Жената е настанена в болнично заведение в София с порезна рана в областта на корема

Снимката е илюстративна

„Обадих се на баща ми, който почина преди години“: Шокиращата мода на AI-клонингите, която раздели света

Свят Преди 3 часа

Докато технологията заличава границата между спомена и реалността, новата мода на т.нар. „Grief Tech“ обещава невъзможното – видеоразговори с покойници в реално време. Но дали дигиталното възкресение е лек за разбитите сърца или опасен капан, който ни пречи да продължим напред, превръщайки скръбта в платен абонамент?

<p>Обама хвърли нова бомба за извънземните</p>

„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните

Свят Преди 3 часа

Истината е някъде там, а Барак Обама току-що я доближи една крачка по-близо до нас. В ново провокативно интервю 44-тият президент на САЩ потвърди, че извънземните са реални, но разби на пух и прах митовете за тайните подземни бази в „Зона 51“. Какво всъщност крие Белият дом за мистериозните обекти, които дори Пентагонът не може да обясни?

Делян Добрев

ГЕРБ и Делян Добрев – настана ли време разделно

България Преди 3 часа

Самият Добрев публично не е обявил решението си, дори не е потвърдил за намеренията си

Джип се вряза в подлеза до Катедралата във Варна

Джип се вряза в подлеза до Катедралата във Варна

България Преди 3 часа

Отзовалите се на сигнала полицаи поискали да направят проба за алкохол на водача, но той отказал

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

България Преди 4 часа

Сценарият навсякъде е сходен: хора купуват коли „втора ръка“, които са редовно регистрирани в КАТ, но по-късно биват конфискувани, защото са собственост на чужди лизингови компании. Прокуратурата вече разследва и служители на Пътна полиция

<p>Путин изчезва мистериозно за седмица</p>

Владимир Путин „няма още много време“, казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица

Свят Преди 4 часа

Докато Володимир Зеленски обяви от Мюнхен, че на руския лидер „не му остава много време“, мистериозното изчезване на Владимир Путин за повече от седмица засили спекулациите за здравето му. На фона на подготовката за мирни преговори в Женева, западни служби и лидери излязоха с доказателства за отравянето на Алексей Навални с рядък невротоксин

Аня Пенчева с Мон Дьо

Аня Пенчева пред Мон Дьо: Истината, болката и 40 години в Народния театър

Любопитно Преди 4 часа

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Свят Преди 4 часа

Идея, циркулираща в академичните среди, спомогна за оттеглянето на администрацията на Тръмп от Европа

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

България Преди 5 часа

Докато службите разплитат мистерията „Петрохан-Околчица“, Невена Станева – жената, присъстваща в справките на ДАНС и живяла с Ивайло Калушев в Мексико, изпрати жертвите с думите „Вие сте светлината“. На фона на това сбогуване ген. Кирил Радев разкри зловеща версия за „убийства по сценарий“, движени от сексуални нагони и фалшив мит за държавни поръчки

<p>Предлагат нови <strong><span style="color:#ff0000;">промени за приема в детска градина</span></strong> в София</p>

Предлагат нови промени за приема в детска градина в София

България Преди 5 часа

Предвижда се „незабавен“ прием за деца на затворници и арестанти

Бърза енергия след безсънна нощ – възможно е

Бърза енергия след безсънна нощ – възможно е

Любопитно Преди 6 часа

Вижте няколко ефективни начина, които наистина работят – от правилното хранене до кратки дейности

АЕЦ „Козлодуй”

Спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

България Преди 6 часа

Причината е подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока

Виктор Орбан

Виктор Орбан: ЕС, а не Русия, е истинската заплаха за Унгария

Свят Преди 7 часа

В речта си в събота Орбан сравни ЕС с репресивния съветски режим, който доминираше Унгария повече от 40 години през миналия век, и отхвърли убеждението на много европейски лидери, че руският президент Владимир Путин представлява заплаха за сигурността на континента

След 5 години чакане: Едно българско село най-после ще има аптека

След 5 години чакане: Едно българско село най-после ще има аптека

България Преди 7 часа

В цели 18 общини в страната аптека няма

Всичко от днес

От мрежата

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Порои и опасни бури в неделя

sinoptik.bg
1

Как се ухажват животните

sinoptik.bg

Аня Пенчева: Борих се за дом, за семейство, за деца, свободата дойде после

Edna.bg

Любов напук на всичко! Меган и Хари на тайна вечеря в Бевърли Хилс

Edna.bg

Рилски спортист завоюва бронза за купата по баскетбол при жените

Gong.bg

Шефът на съдиите в Серия А: Реферът сгреши, но Бастони симулира

Gong.bg

Исторически успех: България с първа европейска титла в бадминтона

Nova.bg

Схемата „Лизингови коли”: Десетки добросъвестни купувачи остават без автомобили и пари

Nova.bg