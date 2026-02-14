Марко Рубио: Свят без граници ни струва скъпо

В реч, която беляза рязък завой от досегашната трансатлантическа реторика, държавният секретар на САЩ Марко Рубио използва трибуната на Мюнхенската конференция по сигурността (MSC), за да обяви края на ерата на глобализма и да призове за радикално преосмисляне на западния съюз, съобщи Би Би Си ( BBC ).

Пред елита на европейската сигурност Рубио не спести критики, наричайки идеята за свят без граници след 1989 г. „опасна заблуда“ и „глупава идея“.

„Това ни струваше скъпо“

Според първия дипломат на Вашингтон, десетилетията на неконтролирана глобализация са игнорирали фундаментални истини за човешката природа и историята. „Това ни струваше скъпо“, заяви той, подчертавайки, че либералният ред от края на миналия век е отслабил вътрешната тъкан на западните нации.

В центъра на неговия анализ стоеше критиката към досегашния икономически и екологичен модел. Рубио обвини Запада, че е делегирал суверенитета си на външни сили, докато е преследвал идеологически цели.

„Докато инвестирахме в политики, които се опитват да угодят на „климатичен култ“, ние инвестирахме в политики, които обедняват нашите хора – докато конкурентите ни инвестираха в петрол“, подчерта държавният секретар.

Миграцията като екзистенциална заплаха

Темата за границите беше представена не просто като логистичен проблем, а като въпрос на цивилизационно оцеляване. Рубио беше категоричен, че сигурността на границите е „спешна заплаха“ за самото съществуване на Запада.

За суверенитета: Контролът върху границите не е „израз на ксенофобия“, а „фундаментален акт“ на националния суверенитет.

За грешките: „Направихме тези грешки заедно“, призна той, визирайки масовата миграция, но добави, че сега САЩ и Европа дължат на своите народи възстановяване на реда.

Съдбата на САЩ е преплетена с тази на Европа

Въпреки острите си думи, Рубио подчерта, че САЩ нямат намерение да изоставят Европа, но условията на партньорството се променят фундаментално под ръководството на президента Тръмп. Първите аплодисменти в залата дойдоха, когато той увери присъстващите, че „нашата съдба винаги ще бъде преплетена с вашата“.

„Съединените щати и Европа принадлежат заедно“, каза Рубио, определяйки двете страни на Атлантика като части от една и съща Западна цивилизация. Посланието му към европейските лидери обаче беше ясно: Вашингтон вече не желае да бъде пасивен гарант на статуквото.

„Не искаме съюзници, които са слаби. Нямаме интерес да бъдем „вежливи и подредени настойници на упадъка на Запада“, заяви той.

Вместо това САЩ търсят партньори, способни да се защитават сами, „така че никой противник никога да не се изкуши да тества нашата колективна сила“.

Реформиране на глобалния ред

Макар и критичен към международните институции, Рубио не призова за тяхното унищожаване, а за тяхното „възстановяване и реформиране“. Той посочи, че ООН все още може да бъде инструмент за добро, но подчерта, че реалните резултати идват от решителното американско лидерство. Като примери той изтъкна ролята на САЩ за „крехкото примирие в Газа“ и усилията за довеждане на Украйна и Русия до преговорната маса.

„Европа трябва да оцелее“, завърши Рубио, оставяйки делегатите в Мюнхен с ясното усещане, че ерата на американското „настойничество“ е приключила, за да отстъпи място на прагматичен съюз, основан на споделена цивилизационна идентичност и строг национален интерес.