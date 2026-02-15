България

Лора Христова със 7-о място в биатлона на Олимпиада

Милена Тодорова пък от своя страна, четвърта от спринта, се нареди на 14-а позиция

15 февруари 2026, 17:32
Лора Христова със 7-о място в биатлона на Олимпиада
Източник: БГНЕС

Л ора Христова ни зарадва с още едно силно представяне на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. След бронза в индивидуалното и 11-то място в спринта, днес 22-годишната биатлонистка завърши седма в преследването на 10 км в Антерселва.

Христова не сбърка в нито една от 20-те си стрелби на огневия рубеж, като можеше да финишира и шеста, но беше изпреварена от германката Франциска Пройс.

Невероятна Лора Христова извоюва медал за България

Седмото място на Лора е и най-доброто ни класиране в дисциплината на Зимни олимпийски игри след бронза на Ирина Никулчина в Солт Лейк Сити през 2002 година.

Милена Тодорова пък от своя страна, четвърта от спринта, се нареди на 14-а позиция. Състезателката от Троян направи общо три пропуска при стрелбата.

И двете ни състезателки ще карат в масовия старт на 12.5 км, който е насрочен за събота, 21 февруари. 

Иначе, победителка в преследването стана представителката на домакините Лиза Витоци. Подобно на Христова, тя не сбърка нито една стрелба. Със среброто се поздрави олимпийската шампионка от спринта Марен Киркейде от Норвегия, а бронзът отиде за финландката Суви Минкинен.

Французойките останаха без медал, след като Лу Жанмоно и Осеан Мишлон завършиха съответно четвърта и пета. Жулия Симон пък пропусна преследването заради заболяване.

Лора Христова Зимни олимпийски игри Биатлон Преследване 10 км Седмо място Милена Тодорова Масов старт Милано-Кортина Чиста стрелба Бронзов медал
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Нови правила за собствениците на кучета и котки

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Полезна функция на Windows 11, която не използваме

