Инцидент на сцената: Карди Би падна по време на концерт и обвини „правителството“

К арди Би падна лошо от стол по време на турнето си „Little Miss Drama“ в Лас Вегас.

Видео, заснето от фен по време на концерта ѝ в петък вечер, показва как 33-годишната изпълнителка на хита „WAP“ пада от мястото си, докато изпълнява песента „Thotiana“ на Blueface.

Въпреки инцидента, тя реагира с хладнокръвие и чувство за хумор – слезе на пода и продължи да изпълнява текста си, без да прекъсва шоуто. В типичния за нея стил носителката на награда „Грами“ се засмя на случилото се, този път с шега, насочена към правителството на САЩ.

Cardi B jokes after falling at her ‘Little Miss Drama’ show:



“That was the government!” pic.twitter.com/yYmQDPG4BZ — Pop Crave (@PopCrave) February 14, 2026

„Това беше правителството“, каза Карди на публиката, преди да премине към следващото си парче „Pretty & Petty“.

По-късно същата вечер тя продължи шегата и в своите истории в Instagram, след като концертът приключи. „Всички вие, правителството се опитахте да ме нападнете днес“, пошегува се Карди. „Казвам ви, беше правителството!“

В събота сутринта изпълнителката се включи и в X, като отговори със същото чувство за хумор на публикация на Pop Crave, споделяща видеото, което вече се разпространяваше масово в социалните мрежи.

„Може ли някой да добави коментар от общността към това? Това видео очевидно е направено с изкуствен интелект“, написа тя.

Cardi B suffers gnarly fall off chair during ‘Little Miss Drama’ tour https://t.co/mrJNdpqW0P pic.twitter.com/HmE4hNByWs — Page Six (@PageSix) February 14, 2026

След шоуто Карди и екипът ѝ от турнето са отбелязали още една успешна вечер с афтърпарти, става ясно от нейните истории в Instagram, публикувани в събота сутринта.

Около 2:30 ч. тя информира последователите си, че тества нова нощна рутина, която да ѝ помогне да заспива по-лесно.

Изпълнителката на хита „Up“ допълни, че трудно свиква с пътуването по време на турнето. „Просто не мога да свикна с турнето в автобуса. Като цяло това треперене и всичко останало?“, сподели тя. „Много съм чувствителна.“

В края на поредицата си от публикации Карди показа и синини по краката си, които по всичко личи са резултат от сценичния инцидент.