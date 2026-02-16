Времето се обръща: Сняг и студ през новата седмица

България

16 февруари 2026, 06:30
Източник: iStock/GettyImages

П рез нощта на места в Югозападна България и източните райони от страната все още ще превалява дъжд, в планинските райони – слаб сняг, но до сутринта валежите ще спрат. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – до умерен западен вятър и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Минималните температури ще са между -1° и 4°, в София – около -1°.

В понеделник облачността ще е разкъсана, след обяд над източната половина от страната – предимно значителна и на места в югоизточните райони ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 8° и 13°, в София – около 8°. Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от српедното за месеца.

В планините облачността ще е разкъсана, предимно значителна. След обяд в масивите от Югозападна България и Източна Стара планина ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около -2°.

Преди обяд по Черноморието облачността временно ще се разкъса и намалее, но след обяд отново ще се увеличи и вплътни и ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Максималните температури ще бъдат 6°-10°. Температурата на морската вода ще е 5°-7°, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Прогнозни температури за понеделник (16 февруари) от НИМХ
Прогнозни температури за понеделник (16 февруари) от НИМХ Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 22 мин. и залязва в 17 ч. и 59 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 37 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 59 мин. и залязва в 16 ч. и 54 мин. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

Във вторник под влияние на дълбок средиземноморски циклон ще се създаде валежна обстановка. Времето ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи. В Северна и Западна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка, а в Горнотракийската низина и по Черноморието ще вали дъжд, който със застудяването вечерта ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен северозападен, в източната половина от страната – североизточен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Температурите ще се понижат значително и ще са почти без денонощен ход – между 0° и 5°.

В сряда валежите ще спрат, най-късно в източните райони. Над западната половина от страната и облачността ще се разкъсва, в много райони и ще намалява до предимно слънчево. Ще остане ветровито.

Източник: НИМХ    
