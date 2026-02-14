Свят

Трудна за откриване и фатална: Как действа отровата, с която може да е убит Навални

Руските власти продължават да настояват, че смъртта на Навални е настъпила по естествени причини

14 февруари 2026, 20:33
Р уската държава отдавна е обвинявана в използването на екзотични отрови за ликвидирането на свои противници – независимо дали става дума за нервнопаралитичното вещество „Новичок“ или за радиоактивни изотопи на плутоний. Възможно ли е Алексей Навални да е бил убит с токсин, извлечен от отровна жаба?

Алексей Навални е убит с токсин от еквадорска жаба

„Мога да си представя, че тези видове отрови са интересни за Русия, защото са изключително трудни за откриване“, казва д-р Ерик Франсен – лекар по клинична токсикология и фармакология в катедрата по клинична фармация на болница „Онзе Лиеве Вроуве Гастуис“ в Нидерландия.

Д-р Франсен обяснява: „В болнични условия няма да ги открием при рутинен токсикологичен скрининг. Така че това може да е начин интоксикациите да бъдат прикрити.“

Обединеното кралство и неговите съюзници твърдят, че токсинът произхожда от еквадорска стреловидна жаба. Тези вещества се произвеждат естествено като защитен механизъм срещу хищници. От Sky News разбират, че е по-вероятно токсинът да е бил синтезиран в лаборатория, а не директно извлечен от жабите. При хората ефектите му са смъртоносни.

Д-р Франсен допълва: „Не знаем много за действието на тези токсини при хората, защото, разбира се, не можете да експериментирате с подобни вещества в реални условия – само с животни.“

„Но има сведения, че хора могат да починат в рамките на 10 до 20 минути след прием на определено количество от тези токсини. Това може да стане чрез поглъщане или чрез инжектиране директно в кръвния поток. Предполагам, че тогава има директен ефект върху мускулите и сърцето.“

„Те парализират мускулатурата, включително дихателните мускули. В резултат нивото на кислород в кръвта рязко спада. Освен това, поради сърдечна недостатъчност, мозъкът вече не получава кислород и това може да доведе до смърт.“

„Гаденето и повръщането са сред страничните ефекти на този тип токсини.“

Описанието на д-р Франсен съвпада със снимки, публикувани от фондацията на Навални, от затворническата килия, където му е прилошало – повръщаното е ясно видимо.

Навални беше политически дисидент, открито противопоставил се на Владимир Путин. Той оцеля след предишно отравяне с нервнопаралитичното вещество „Новичок“.

След завръщането си в Русия през 2021 г. Навални беше арестуван, хвърлен в затвора и осъден по изфабрикувани обвинения.

През декември 2023 г. той е преместен от затвор край Москва в наказателна колония в руския Далечен север – в Харп, известната колония „Полярен вълк“. Тя е прочута с изключително суровите си условия и има капацитет за около 1000 затворници.

Въпреки това Навални изглеждаше в добро здраве и добро настроение при явяването си в съда на 15 февруари 2025 г., малко преди смъртта си.

Той почина на следващия ден.

Първоначалното обяснение на руските власти беше, че е загубил съзнание след разходка.

Тялото му беше върнато на семейството му едва осем дни след смъртта.

Официалната държавна аутопсия заключи, че причината за смъртта е високо кръвно налягане, вследствие на хронично нарушение на сърдечния ритъм.

През септември миналата година вдовицата му Юлия Навалная направи драматично разкритие. В публикация в социалните мрежи тя написа: „През февруари 2024 г. успяхме да получим проби от биологичния материал на Алексей и сигурно да ги пренесем контрабандно в чужбина. Лаборатории в поне две държави изследваха тези проби независимо една от друга и стигнаха до едно и също заключение – Алексей е бил убит, по-точно е бил отровен.“

Д-р Франсен заявява, че подобно тестване е напълно възможно.

„Обикновено, когато човек почине, се прави аутопсия, а тялото се охлажда, за да се предотврати разграждането на токсините след смъртта. Така може да стане възможно измерването на нивата им в тъканите.“

„Това може да бъдат белите дробове, сърцето, кръвта или урината. Възможно е да се открият не само самите вещества, но и техните метаболити, които остават в организма за по-дълго време.“

Според информацията тази лабораторна работа вече е била разкрита от Обединеното кралство и неговите съюзници.

Руските власти продължават да настояват, че смъртта на Навални е настъпила по естествени причини.

Алексей Навални отравяне Русия отрова от жаба Новичок политически дисидент затвор токсикологичен скрининг прикриване на интоксикации причини за смъртта
