Откриха смъртоносен паразит край езерата Мийд и Мохаве

Учени откриха следи от опасен сладководен паразит около езерата Мийд и Мохаве, който може да причини фатална инфекция при кучета след контакт с вода

16 февруари 2026, 06:36
Източник: Istock

С леди от сладководен паразит, който може да бъде фатален за кучета, са установени около езерата Мийд и Мохаве, съобщават изследователи от Националната служба за паркове на САЩ (NPS). Въпреки това, според двугодишно проучване рискът от заразяване засега изглежда нисък.

  • Защо това е важно

Паразитът Heterobilharzia americana може да причини кучешка шистозомиаза (сериозно паразитно заболяване, причинено от метили (Schistosoma), пренасяни от сладководни охлюви. Хората се заразяват при контакт със замърсена вода, където ларвите проникват през кожата. Предизвиква хронични увреждания на органите, пикочно-половата система и черния дроб, често изискващи специфично медикаментозно лечение - бел.ред.) и наскоро бе открит по поречието на река Колорадо, след като кучета се разболяха в района на Блайт, Калифорния. Това показва разширяване на разпространението му извън традиционния му ареал по крайбрежието на Мексиканския залив и южните щати.

Изданието Nevada Current съобщава, че изследователи от NPS са открили яйца на паразита във фекални проби от миещи мечки около езерата, което показва локална циркулация на инфекцията сред дивите животни, въпреки че при директните изследвания на охлюви на взетите пробни места не е потвърдено наличие на паразита.

Опасен червей, способен да зарази човешкия мозък, завзема САЩ

  • Какво трябва да знаете

След като през 2024 г. бяха получени сигнали за около дузина кучета, заразени с кучешка шистозомиаза след контакт с водите на река Колорадо край Блайт, Калифорния, водният еколог на NPS Райли Раклиф ръководи проучване на 28 обекта около езерата Мийд и Мохаве, съобщава изданието.

Екипът събира и изследва около 1300 сладководни охлюва, междинните гостоприемници на паразита, както и фекални проби от миещи мечки, като си партнира с Калифорнийския университет в Ривърсайд, който първи установява предаването на инфекцията край Блайт.

Изследователите идентифицират три вида охлюви, способни да бъдат носители на паразита, но тези видове са редки и в двете езера. По-високи концентрации са наблюдавани основно в езерото Мохаве и при вливането на река Върджин в езерото Мийд.

По време на проучването не са открити заразени охлюви, но яйца на паразита са установени във фекалиите на миещи мечки.

"Те бяха открити на много места, включително в езерото Мийд, и в повечето марини успяхме да намерим заразени изпражнения от миещи мечки. Това означава, че паразитът присъства и е заразил миещите мечки", казва Раклиф.

Раклиф допълва пред Nevada Current, че местообитанията на охлювите, като изникваща водна растителност, например папур, са ограничени в езерата. Това, заедно с рядкото срещане на самите охлюви, предполага ниска вероятност за заразяване на кучета в районите на Мийд и Мохаве.

Nevada Current съобщава, че до момента няма известни случаи на заразени кучета, свързани с района Лас Вегас, езерото Мийд, макар че според Раклиф заболяването може да е подценявано, тъй като местните ветеринарни лекари традиционно не го търсят.

  • Какво е Heterobilharzia americana?

Heterobilharzia americana е паразит, който се среща основно в региона на Мексиканския залив в САЩ.

Според Съвета за паразити при домашни животни (Companion Animal Parasite Council), кучетата могат да се заразят, когато ларвите на паразита проникнат през кожата им, докато плуват или се разхождат в замърсени сладководни водоеми.

При хората паразитът може да причини т.нар. "сърбеж на плувеца" - симптоми като зачервяване и сърбеж на откритата кожа по време на престой във водата или непосредствено след излизане от нея, посочват от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

"Никога не съм виждала подобно нещо": Паразит разтревожи учените

  • Какво казват експертите

Райли Раклиф заявява, цитиран от Nevada Current:

"До момента никога не сме имали докладван случай на куче, заразено с това в района Лас Вегас - езерото Мийд. Това не означава, че никога не е имало заразени, но предполага, че вероятно нивата на инфекция са ниски, иначе щяхме да сме чули за тях."

Източник: newsweek    
