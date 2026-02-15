Свят

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

В последния ден на форума Киев настоя за по-тежки европейски санкции срещу Русия, а Брюксел обяви условия към Москва в преговорите за мир

15 февруари 2026, 22:55
П риключи 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността. В последния ден на форума Киев настоя за по-тежки европейски санкции срещу Русия, а Брюксел обяви условия към Москва в преговорите за мир, предава DW.

От сцената в Мюнхен първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас обяви условията, които трябва да бъдат включени в преговорния процес в едни бъдещи разговори с Русия.

"Ако военният капацитет на Украйна трябва да бъде ограничен по размер, същото трябва да важи и за Русия. Там, където Русия е причинила щети в Украйна, тя трябва да плати за тях. Никаква амнистия за военни престъпления“, заяви Калас.

Сигурността на Арктика и бъдещето на Гренландия също бяха във фокуса на форума.

''Има червени линии, които не могат да бъдат прекрачвани'', обяви датският премиер Мете Фредериксен.

''Основните принципи на нашата демокрация са уважението на суверенитета на държавите, териториалната им цялост и самоопределянето на народите. Хората на Гренландия са много горди и ние не можем и няма да правим компромиси с това'', категорична бе Фредериксен.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио сложи лейкопласт върху европейските рани: тонът на речта му не беше толкова суров, колкото преди година, когато вицепрезидентът Дж. Д. Ванс учеше европейците на демокрация. Рубио произнесе помирителна реч, спомена европейските корени на Съединените щати, но ясно заяви, че различията по въпросите на търговията, миграцията и опазването на климата остават.

Европейските дипломати я аплодираха прави, което изненада много наблюдатели, защото неотдавна НАТО беше почти погребано в Европа. В кулоарите на конференцията в Мюнхен те заявиха, че на Вашингтон му липсва доверие. Какво ще се случи по-нататък, как ще се развият отношенията със Съединените щати - не е ясно.

Изглежда, че Европа се надява да изчака администрацията на Тръмп и се готви да се защити, въпреки че няма да скъсва връзките си с Америка. Защото не може да си го позволи, както отбеляза германският канцлер Фридрих Мерц. Една от причините е зависимостта ѝ от САЩ за военна подкрепа за Украйна.

  • Западът се надява на дипломация между Украйна и Русия

Западните лидери говориха по-малко за Украйна в Мюнхен, отколкото през предходните четири години - това привлече вниманието на мнозина. Въпреки че войната с Русия беше сред основните теми, имаше и много дискусии за Украйна, много думи за солидарност и героизъм, което предизвика аплодисменти.

В атриума на хотела беше изложен арт обект на британския художник Деймиън Хърст "Непълна истина“ - бял гълъб във формалдехид. До него бе поставена плакет с цитат от украинския президент Володимир Зеленски, призоваващ западните партньори да принудят Русия да прекрати войната.

Зеленски от Мюнхен: САЩ твърде често искат отстъпки не от Русия, а от Украйна

Дали изкуството е помогнало за мотивирането на западните лидери и военни, които са си правили селфита до символа на мира, е отворен въпрос.

В Мюнхен не бяха обявени нови инициативи, което даде основание на наблюдателите да предположат, че европейците нямат какво да кажат. Това впечатление беше донякъде смекчено от връчването на президента Зеленски на наградата "Евалд фон Клайст“, присъдена на украинския народ, кръстена на основателя на Мюнхенската конференция.

След резултатите от Мюнхен Европа и Съединените щати се надяват на край на руската война срещу Украйна по дипломатически път, но, както каза един от участниците, "надеждата не е стратегия“. В Европа все още няма единодушие относно това дали да се възобновят преговорите с руския президент Владимир Путин, чиято реч в Мюнхен от 2007 г. беше публикувана тази година в книжен вид от организаторите, придружена от аналитични статии. Тя беше предложена на участниците в конференцията в коридорите на хотел "Баварски двор“.

Речта на украинския президент не съдържаше толкова остри критики към Европа, както в Давос. Германската преса си спомни ироничната му забележка за унгарския премиер Виктор Орбан.

Когато украинският лидер подчерта, че Украйна също защитава Европа, той погдхвърли че благодарение на това Орбан може да мисли как да ''уголеми корема си, а не да увеличава армията''. Това прозвуча като отговор на неотдавнашното изявление на Орбан, че Украйна е ''враг'' на Унгария.

Зеленски заяви още в Мюнхен, че основното важно нещо за Киев са оръжията и ракетите за системите за противовъздушна отбрана, за да може да защити украинските градове от руските атаки, както и върху енергетиката. 

По-голямата част от западните експерти, дипломати и военни, интервюирани Мюнхен, смятат, че войната в Украйна няма да приключи тази година.

Източник: ИА "Фокус"    
