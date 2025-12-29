16 души загинаха при пожар в старчески дом в Индонезия

П ожар в старчески дом на индонезийския остров Сулавеси в неделя късно вечерта уби 16 души и рани трима, съобщи местен служител.

Пожарникарите са получили сигнала за пожара в 20:31 ч. в неделя в старчески дом в столицата на провинция Северен Сулавеси, Манадо, съобщи началникът на пожарната на града Джими Ротинсулу.

„Има 16 смъртни случая; трима са с изгаряния“, каза той пред АФП.

Властите са успели да евакуират 12 души - всички невредими - и да ги прехвърлят в местна болница.

Кадри, излъчени от местната телевизия, показват как огънят обхваща старческия дом, докато местните жители помагат за евакуацията на възрастен човек.

Смъртоносните пожари не са рядкост в Индонезия, архипелаг в Югоизточна Азия от повече от 17 000 острова.

Пожар избухна в седеметажна офис сграда в столицата на Индонезия Джакарта този месец, при който загинаха най-малко 22 души.

През 2023 г. най-малко 12 души загинаха в източната част на страната след експлозия в завод за преработка на никел.