Тръмп: Съветът за мир ще даде над $5 млрд. за Газа

Тръмп написа, че страните членки са поели ангажимент да изпратят хиляди служители за одобрените от ООН стабилизационни сили и местната полиция в палестинския анклав

15 февруари 2026, 19:19
Тръмп: Съветът за мир ще даде над $5 млрд. за Газа
Източник: Getty Images

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че ще обяви официално в четвъртък, че присъединилите се към неговия Съвет за мир страни са поели ангажимент да предадат повече от пет милиарда долара за възстановяването и подпомагането на хуманитарните усилия в Газа, предаде Ройтерс.

В днешна публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп написа, че страните членки са поели ангажимент да изпратят хиляди служители за одобрените от ООН стабилизационни сили и местната полиция в палестинския анклав.

Президентът на САЩ заяви, че срещата в четвъртък, първата "официална среща на групата", ще се проведе в Института за мир "Доналд Дж. Тръмп", който Държавният департамент наскоро преименува на президента. Очаква се да присъстват делегации от над 20 държави, включително държавни глави.

Създаването на съвета беше "одобрено от резолюция на Съвета за сигурност на ООН" като част от плана на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната между Израел и палестинската ислямистка групировка "Хамас" в Газа.

Докато регионалните сили от Близкия изток, включително Турция, Египет, Саудитска Арабия, Катар и Израел, както и развиващи се страни като Индонезия, се присъединиха към борда, глобалните сили и традиционните западни съюзници на САЩ бяха по-предпазливи.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
