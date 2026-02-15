Свят

Владимир Путин „няма още много време“, казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица

Докато Володимир Зеленски обяви от Мюнхен, че на руския лидер „не му остава много време“, мистериозното изчезване на Владимир Путин за повече от седмица засили спекулациите за здравето му. На фона на подготовката за мирни преговори в Женева, западни служби и лидери излязоха с доказателства за отравянето на Алексей Навални с рядък невротоксин

15 февруари 2026, 11:13
Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Трудна за откриване и фатална: Как действа отровата, с която може да е убит Навални

Марко Рубио: Свят без граници ни струва скъпо

Показания на свидетели по случая

Откриха Мюнхенската конференция по сигурността с шега за слънчевите очила на Макрон

Мюнхенската конференция 2026: Старият световен ред вече не съществува

Три нови изригвания на вулкана Семеру - изхвърлил пепел на височина 4,7 километра

Зловещ обрат в причината за катастрофата на Air India: Умишлено убийство на 260 души или медийна спекулация?

П резидентът на Украйна заяви, че Владимир Путин „няма още много време“ на фона на въпроси относно местонахождението на лидера на Кремъл, който не е виждан публично повече от седмица.

(Във видеото: Великобритания: Русия е убила Алексей Навални с токсин от отровна жаба)

Говорейки пред Politico по време на Мюнхенската конференция по сигурността в петък, само дни преди четвъртата годишнина от инвазията на Москва, Володимир Зеленски каза: „Аз съм по-млад от Путин... Той няма много време, знаете“. Въпреки че думите му предизвикаха смях в залата, украинският президент добави: „Не, не, повярвайте ми, това е важно“.

Зеленски: Путин скоро ще умре

48-годишният Зеленски описа своя 73-годишен съперник като „роб на войната“ и направи паралели между настоящия конфликт и Мюнхенското споразумение от 1938 г., което принуждава Чехословакия да предаде територии на Адолф Хитлер.

Мистериозното изчезване

Коментарите на Зеленски идват в момент, когато Путин мистериозно изчезна от публичното пространство за повече от седмица. Руските държавни медии излъчват предварително записани кадри от срещи на лидера с официални лица през последните дни. За последен път той беше видян на живо при произнасяне на реч на 5 февруари. Не е ясно какво е причинило последното му отсъствие, което засили спекулациите за евентуално тайно медицинско лечение, припомня Daily Mail.

Зеленски: Путин няма да оцелее дори 10 години

Натиск за мирни преговори

Изявлението на Зеленски съвпада с усилията на САЩ за прекратяване на близо четиригодишната война. Доналд Тръмп наскоро постави краен срок до юни за договаряне на мир между двете страни. В петък Тръмп заяви, че Русия иска сделка и предупреди Зеленски, че може да изпусне възможност, ако не „започне да действа“.

Между 17 и 18 февруари в Женева ще се проведе нов кръг от мирни преговори с участието на САЩ и Русия. Кремъл потвърди, че руската делегация ще бъде водена от президентския помощник Владимир Медински.

Зеленски: Путин не е човешко същество

Междувременно Киев обвинява Москва, че умишлено оставя населението на студено чрез атаки срещу енергийната мрежа. „В Украйна не е останала нито една електроцентрала, която да не е повредена от руските атаки“, каза Зеленски, но подчерта, че страната все още генерира електричество благодарение на денонощните ремонти.

Здравословното състояние на Путин

Въпроси за здравето на Путин бяха повдигнати и през ноември, когато на видеокадри се видяха силно изразени вени и треперене на дясната му ръка по време на среща. Някои източници предполагат, че той изпитва болки, докато други смятат, че това са нормални признаци на стареене, които той се опитва да скрие чрез козметични процедури.

Путин: Преговори с Украйна са възможни без Зеленски

Скандалът с Навални

Докато въпросите за Путин се множат, група европейски лидери (Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерландия) обявиха в събота, че руският опозиционер Алексей Навални е бил отровен от Кремъл. Анализ на проби е потвърдил наличието на епибатидин – невротоксин, откриван в кожата на жаби от Южна Америка.

Вдовицата на Навални, Юлия, присъства на конференцията в Мюнхен в навечерието на втората годишнина от смъртта му (16 февруари 2024 г.). Британският външен секретар Ивет Купър заяви, че Русия е видяла в Навални заплаха и е използвала „презрителни инструменти“, за да го елиминира. Юлия Навалная нарече Путин „убиец“, който трябва да понесе отговорност.

Зеленски: Путин е убил Пригожин

Напрежение с Унгария

В Мюнхен Зеленски не пропусна да иронизира и унгарския лидер Виктор Орбан, чиито отношения с Киев са обтегнати заради подкрепата му за Русия. Зеленски заяви, че борбата на Украйна позволява на други европейски лидери да „мислят за това как да порасне коремът им, а не армията им“, визирайки Орбан. Той подчерта, че именно украинците държат европейския фронт на огромна цена, докато Унгария продължава да блокира преговорите за присъединяване към ЕС.

Война в Украйна Володимир Зеленски Владимир Путин Здравословно състояние на Путин Мирни преговори Алексей Навални Кремъл Мюнхенска конференция по сигурността Унгария Енергийна мрежа на Украйна
Владимир Путин „няма още много време", казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 3 дни
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 3 дни
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 3 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 2 дни
