Любопитно

Какво разкрива кръвната ви група за любовния ви живот

Нека видим какво разкрива кръвната ви група за вашия любовен стил

15 февруари 2026, 17:38
Какво разкрива кръвната ви група за любовния ви живот
Източник: iStock/Getty Images

М акар да знаем, че любовта няма универсална формула, съществуват различни теории, които се опитват да обяснят защо сме привлечени от определени типове хора. Една от тях твърди, че кръвната група влияе не само на здравето ни, но и на личността, емоционалните ни потребности и на това какво търсим в любовта.

Разбира се, това не е точна наука – по-скоро забавно тълкуване, подобно на хороскоп. И все пак понякога се разпознаваме в подобни теории повече, отколкото очакваме. Затова нека видим какво разкрива кръвната ви група за вашия любовен стил.

  • Кръвна група А – сигурност, нежност и стабилност
Източник: istock

Ако сте с кръвна група А, в любовта търсите емоционална сигурност, спокойствие и усещане за доверие. Не ви привличат бурни и непредсказуеми връзки – за вас е по-важно да знаете къде се намирате и какво да очаквате. Партньорът ви трябва да бъде внимателен, грижовен и готов да изгражда връзката постепенно, стъпка по стъпка. Цените малките жестове и откритите разговори повече от грандиозните романтични демонстрации.

Съвет: Не се страхувайте да заявявате ясно нуждите си и не правете компромиси с връзки, които ви изтощават емоционално. Подходящият човек за вас ще бъде този, който ви носи спокойствие, а не ви държи постоянно нащрек.

  • Кръвна група В – страст, свобода и вълнение
Източник: iStock

Хората с кръвна група В търсят в любовта страст, спонтанност и усещане за свобода. Привличат ви харизматични личности със собствен свят и силно присъствие. Не понасяте рутината и прекомерните правила – връзката трябва да бъде динамична, жива и вдъхновяваща. За вас е изключително важно партньорът да уважава независимостта ви и да не се опитва да ви „променя“ или ограничава.

Съвет: Изберете човек, който няма да ви спира, но е достатъчно зрял, за да поддържа темпото ви. Истинската любов за вас е тази, с която се смеете, пътувате и израствате заедно.

  • Кръвна група AB – дълбочина, разбиране и психическа връзка

Ако сте с кръвна група AB, в любовта търсите едновременно емоционална и интелектуална връзка. Привличат ви хора, с които можете да водите задълбочени разговори, но и такива, които разбират нуждата ви от дистанция в определени моменти. Често сте сложни като характер и не понасяте повърхностни връзки. За вас е важно партньорът ви да ви приема такива, каквито сте – с всички контрасти и промени в настроението.

Съвет: Не крийте емоциите си зад прекомерна рационалност. Подходящият човек за вас ще бъде този, който не само ви слуша внимателно, но и ви разбира истински.

Източник: istock
  • Кръвна група 0 – интензивност, лоялност и силна химия

Хората с кръвна група 0 търсят в любовта интензивност, страст и усещането, че са специални и избрани. Харесвате силните емоции и ясните знаци на обич. Партньорът ви трябва да бъде уверен, но и достатъчно топъл, за да ви даде вниманието, от което се нуждаете. Не се задоволявате с „хладки“ връзки – за вас любовта е всичко или нищо.

Съвет: Опитайте се понякога да забавяте темпото и да оставяте място за по-спокойни емоции. Истинската любов за вас е тази, в която се чувствате желани, ценени и без съмнение – на първо място.

Източник: zadovoljna.dnevnik.hr    
Любов Кръвна група Любовен стил Връзки Привличане Личност Емоционални потребности Съвместимост Характер Теории за любовта
Последвайте ни

По темата

Румен Радев обяви: Правя коалиция и излизам на изборите

Румен Радев обяви: Правя коалиция и излизам на изборите

Лора Христова със 7-о място в биатлона на Олимпиада

Лора Христова със 7-о място в биатлона на Олимпиада

Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ

Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ

Какво разкрива кръвната ви група за любовния ви живот

Какво разкрива кръвната ви група за любовния ви живот

НАП ще проверява доходите на енергийно бедни

НАП ще проверява доходите на енергийно бедни

pariteni.bg
10 най-тихи и спокойни породи кучета

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 3 дни
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 3 дни
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 3 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Румъния ще участва като наблюдател в Съвета за мир на Тръмп

Румъния ще участва като наблюдател в Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 1 час

На 8 февруари президентът на Румъния съобщи, че е получил покана да участва в първата среща на Съвета за мир на 19 февруари във Вашингтон

Месарят и неговата Мръвка: Историята на прасенцето, отглеждано като домашен любимец

Месарят и неговата Мръвка: Историята на прасенцето, отглеждано като домашен любимец

Любопитно Преди 2 часа

Прасенцето Мръвка – шестият член на семейство Иванови

Жена беше намушкана с нож в парк в Дупница

Жена беше намушкана с нож в парк в Дупница

България Преди 3 часа

Жената е настанена в болнично заведение в София с порезна рана в областта на корема

<p>Не пият и не правят секс, какво прави поколението Z</p>

Не пият и не правят секс, какво прави поколението Z

Любопитно Преди 4 часа

67% от представителите на поколението Z биха избрали спокойна нощ със здрав сън пред добро забавление между чаршафите

Петрич под вода: Обилни валежи повишиха нивата на реките

Петрич под вода: Обилни валежи повишиха нивата на реките

България Преди 4 часа

<p>Исторически успех! България с първа европейска титла в бадминтона</p>

Исторически успех! България с първа европейска титла в бадминтона

България Преди 5 часа

За последно спечелихме сребро през 2016, а две години по-рано завоювахме бронз

<p>Зодиите, които винаги знаят как да постигнат своето</p>

Зодиите, които винаги знаят как да постигнат своето

Любопитно Преди 5 часа

Снимката е илюстративна

„Обадих се на баща ми, който почина преди години“: Шокиращата мода на AI-клонингите, която раздели света

Свят Преди 5 часа

Докато технологията заличава границата между спомена и реалността, новата мода на т.нар. „Grief Tech“ обещава невъзможното – видеоразговори с покойници в реално време. Но дали дигиталното възкресение е лек за разбитите сърца или опасен капан, който ни пречи да продължим напред, превръщайки скръбта в платен абонамент?

<p>Обама хвърли нова бомба за извънземните</p>

„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните

Свят Преди 6 часа

Истината е някъде там, а Барак Обама току-що я доближи една крачка по-близо до нас. В ново провокативно интервю 44-тият президент на САЩ потвърди, че извънземните са реални, но разби на пух и прах митовете за тайните подземни бази в „Зона 51“. Какво всъщност крие Белият дом за мистериозните обекти, които дори Пентагонът не може да обясни?

Делян Добрев

ГЕРБ и Делян Добрев – настана ли време разделно

България Преди 6 часа

Самият Добрев публично не е обявил решението си, дори не е потвърдил за намеренията си

Джип се вряза в подлеза до Катедралата във Варна

Джип се вряза в подлеза до Катедралата във Варна

България Преди 6 часа

Отзовалите се на сигнала полицаи поискали да направят проба за алкохол на водача, но той отказал

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

България Преди 6 часа

Сценарият навсякъде е сходен: хора купуват коли „втора ръка“, които са редовно регистрирани в КАТ, но по-късно биват конфискувани, защото са собственост на чужди лизингови компании. Прокуратурата вече разследва и служители на Пътна полиция

<p>Путин изчезва мистериозно за седмица</p>

Владимир Путин „няма още много време“, казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица

Свят Преди 7 часа

Докато Володимир Зеленски обяви от Мюнхен, че на руския лидер „не му остава много време“, мистериозното изчезване на Владимир Путин за повече от седмица засили спекулациите за здравето му. На фона на подготовката за мирни преговори в Женева, западни служби и лидери излязоха с доказателства за отравянето на Алексей Навални с рядък невротоксин

Аня Пенчева с Мон Дьо

Аня Пенчева пред Мон Дьо: Истината, болката и 40 години в Народния театър

Любопитно Преди 7 часа

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Свят Преди 7 часа

Идея, циркулираща в академичните среди, спомогна за оттеглянето на администрацията на Тръмп от Европа

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

България Преди 7 часа

Докато службите разплитат мистерията „Петрохан-Околчица“, Невена Станева – жената, присъстваща в справките на ДАНС и живяла с Ивайло Калушев в Мексико, изпрати жертвите с думите „Вие сте светлината“. На фона на това сбогуване ген. Кирил Радев разкри зловеща версия за „убийства по сценарий“, движени от сексуални нагони и фалшив мит за държавни поръчки

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Порои и опасни бури в неделя

sinoptik.bg
1

Как се ухажват животните

sinoptik.bg

Аня Пенчева: Борих се за дом, за семейство, за деца, свободата дойде после

Edna.bg

Любов напук на всичко! Меган и Хари на тайна вечеря в Бевърли Хилс

Edna.bg

Гьозтепе на Мъри Стоилов изпусна Кайзериспор, Кръстев удари греда

Gong.bg

Лора Христова: Поставям си отличен 6, радва ме да виждам българския флаг

Gong.bg

Рухнала подпорна стена, наводнения и селища без ток след пороите у нас (ВИДЕО)

Nova.bg

Успех в биатлона: Лора Христова завърши на 7-о място, Милена Тодорова е 14-а

Nova.bg