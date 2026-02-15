180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

О коло 180 души бяха евакуирани в Кичево, след като през нощта река Заяшка преля на улица „Прилепска“ и засегна множество къщи. Евакуираните са настанени в спортната зала „Христо Узунов“.

Регистрирано е и наводняване на улица „29 ноември“ в квартал Подварош, където са залети мазета на няколко сгради. Водата е достигнала и до обекти на кичевската болница.

През първата половина на деня беше организирана доставка на храна и вода за евакуираните с помощта на екипите на Червения кръст. От Скопие са изпратени допълнителни екипи с одеяла, дюшеци, легла и друга необходима помощ. По наличните до момента данни няма хора в животозастрашаващо състояние, но превантивната евакуация продължава. Валежите остават интензивни, а ситуацията се следи внимателно.

Сигнали за наводнени дворове са подадени и в Скопски регион. През номер 112 са постъпили обаждания за залети дворове в село Идризово, наводнения в село Букович, наводнен двор и мазе в село Зелениково (община Зелениково), както и залят двор в квартал Радишани. Всички сигнали са препратени към съответните общини, извършен е оглед на място и се предприемат мерки за отстраняване на щетите.

Чрез номер 112 е съобщено и за свлачище по пътя Тетово - село Джермо, което е довело до пълно блокиране на движението. От 07:45 ч. по пътя Тетово - Попова Шапка е въведена забрана за движение на тежкотоварни автомобили и автобуси заради снеговалеж.

В Гостивар и околните населени места са получени сигнали за наводнени къщи в село Беловище, както и в кварталите Циглана и Банечница. Съобщено е и за затлачен канал в село Балиндол, вследствие на което са наводнени няколко дома.

В една от залетите къщи в Беловище майка и двете ѝ деца са били блокирани вътре. За случая незабавно са уведомени Противопожарната служба в Гостивар и полицията.

Наводненията са резултат от преливането на река Сушичка и запушени отводнителни канали. Планира се ангажиране на тежка техника за разчистване на терена.