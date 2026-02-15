Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Показания на свидетели по случая "Петрохан": Кой е "гуруто", чиято дума е била закон за общността?

В исокопоставен служител по политиката на Пентагона посети Мюнхен тази седмица, за да отправи предупреждение към съюзниците на Америка в НАТО. Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната, ги предупреди, че дните, в които САЩ служеха като основен гарант на европейската сигурност, са отминали: „Основната стратегическа реалност е следната: Европа трябва да поеме основната отговорност за собствената си конвенционална отбрана“.

(Във видеото: Дипломат: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност)

Това е послание, което самият президент Доналд Тръмп предаде по своя рязък начин на съюзниците на Америка отвъд Атлантика и което неговата администрация подчерта решително в последните си стратегически документи. Но това все още е идея, която кара европейците да се питат: откъде идва агресивната нова позиция на Тръмп спрямо алианса?

Един от отговорите може да бъде намерен на неочаквано място: бяла книга от 2023 г., съставена от британския академик и консервативен историк Сумантра Майтра. В документа, публикуван от близкия до Тръмп мозъчен тръст „Център за обновяване на Америка“, Майтра скицира теория за това, което той нарича „Спящо НАТО“ (Dormant NATO) — радикално преосмислен западен съюз, в който Америка играе много по-малка роля спрямо своите европейски съюзници. Това ново НАТО би било „спящо“, пише Майтра, поддържано в състояние на „криогенен сън“, освен ако не се появи „хегемонна“ заплаха за западната сигурност.

Документът на Майтра е бил разпространяван сред вътрешния кръг от съветници по външна политика на Тръмп, а основните му препоръки оттогава са включени в Националната стратегия за сигурност и Националната стратегия за отбрана на администрацията. И двата документа подчертават важността на „прехвърлянето на тежестта“ (burden shifting) между САЩ и техните европейски съюзници — термин, който Майтра наложи вместо по-мекото „споделяне на тежестта“, подкрепяно от предишните администрации.

В рамките на тазгодишната Мюнхенска конференция по сигурността, POLITICO Magazine разговаря с Майтра за мотивите зад новата политика на Тръмп и какво трябва да очакват европейците. „Ако съветвах европейско правителство, бих им казал да седнат със САЩ и да поискат график и план за изтегляне на войските“, казва Майтра. „Това неизбежно ще се случи някой ден, така че е по-добре да се подготвят.“

Какво е „Спящо НАТО“?

„Спящо НАТО“ е теоретична доктрина, която се занимава с концепцията за прехвърляне на тежестта. Тя се опитва да намери среден път между пълното изтегляне на САЩ от Европа и продължаването на настоящата стратегия за предна отбрана и пълно превъзходство над европейския континент.

В същността си тя има три компонента. Първо, прехвърляне на тежестта: САЩ могат да запазят ядрения чадър или военноморската мощ в Европа, но по-голямата част от логистиката, разузнаването, армията и пехотата ще бъдат в ръцете на европейците.

Второто нещо е, че европейците ще поемат командването. В момента САЩ оглавяват бойните командвания в НАТО; това ще премине в ръцете на европейски генерали и адмирали.

И последната фаза би била обещание за спиране на разширяването на НАТО. НАТО трябва да бъде краен субект, защото не можеш да имаш голяма стратегия за организация, която постоянно мутира и се променя.

Защо е необходима тази промяна?

Структурната реалност на света, в който живеем сега, е следната: От една страна, имате възхода на Китай като съперник в Азия, който е в съвсем различна лига в сравнение с всеки друг противник, пред когото САЩ са се изправяли. Второто нещо е Глобалната война срещу тероризма, която продължи 20 години и изтощи американската хазна. САЩ са в огромен дълг и хората не искат „вечни войни“.

Европа е изключително важна за нас, но в основата си ние ще бъдем сила от Западното полукълбо. Очевидно ще се намесим в Европа, ако има хегемонна заплаха, но ако такава няма, Европа е стабилна, богата и мощна – те могат да поемат много повече от тежестта за континенталната сигурност.

Как виждате тези идеи в политиката на администрацията?

Има голямо припокриване. Министърът на отбраната [Пийт] Хегсет изнесе реч в Брюксел миналата година, в която говори за край на разширяването на НАТО [към Украйна]. Националната стратегия за сигурност и Стратегията за отбрана открито говорят за прехвърляне на тежестта. Вече виждаме как бойни командвания се предават на британците, германците, поляците и италианците – това е друг стълб на „Спящото НАТО“, който се използва в американската стратегия.

Администрацията сигнализира за голямо оттегляне, но обявява малки съкращения на войски. Как се съчетават тези две неща?

Изтеглянето на войски можеше да е по-мащабно, но това не е най-важното. По-големите промени се случват в две посоки: Първо, предаваме командванията на европейците. Това обучава европейската офицерска класа да действа в Европа, без американците да ги „хранят с лъжичка“ за всеки детайл.

Второ, официалните документи оформят стратегията. Когато САЩ открито говорят за прехвърляне на тежестта, европейците разбират: „Тези момчета се изнасят и ние трябва да направим нещо по въпроса“. Това ще създаде ефект на лавината в Европа.

Някои критици твърдят, че „спящото НАТО“ неизбежно ще се превърне в „мъртво НАТО“. Как би реагирало то при заплаха?

През целия си първи етап [между 1949 и 1991 г.], НАТО беше по същество „спящо“. Беше отбранителен съюз, който беше там само в случай на крайна нужда. „Спящото НАТО“ не предлага пълно оттегляне. Член 5 остава. Ако бъдем призовани за отбраната на Европа и предвидим хегемонна заплаха, Конгресът на САЩ все още има правомощието да реши да отидем и да я защитим.

Въпросът е каква е заплахата. Ако е нещо като Третия райх или СССР, това е съвсем различно. Стратегията на САЩ винаги е била да се противопоставя на обединена Европа под един хегемон. Това не се е променило.

Путинова Русия не е ли реваншистка сила, която прави момента неподходящ за такава стратегия?

Колби е напълно прав в оценката си, че Русия е „регионално неудобство“. Тя е сила, но Путинова Русия не е способна да бъде хегемонна заплаха за европейския континент. При нито един военен сценарий не може да се предвиди руски танкове да преминат през Полша, Германия или Франция.

Русия е голяма сила с 6000 ядрени глави, така че трябва да намерим начин руските интереси да бъдат донякъде задоволени, без те да са реална заплаха. Трябва да кажем на германците и руснаците: „Вие също трябва да си говорите“. И ако сега не е моментът, кога ще бъде? Ако Русия е заплаха, това не трябва ли да подтикне европейците да се превъоръжат бързо?

Има ли нещо „антиевропейско“ в тази стратегия?

Лично аз съм военен историк и реалист. Няма доказателства, че културата е солидна основа за съюз. Съюзите се изграждат върху интереси. В края на краищата няма значение кой управлява Западна Европа – Германия, Франция или Обединеното кралство. Те са важни за нас заради географията и производствения си капацитет. Затова не вярвам в „цивилизационни“ аргументи.

Какво трябва да очаква Европа от САЩ оттук нататък?

Бих ги посъветвал да поискат от САЩ ясен график за изтегляне на войските. Те трябва да разберат две неща. Първо, САЩ са идеално позиционирани да осигурят ядрено възпиране, така че всяка идея за европейско ядрено оръжие е „мъртвородена“ – те просто губят време с тези глупости. Второ, трябва да се разберат помежду си за логистиката и придвижването на войски. Например, ако САЩ искат да изтеглят тези 20 000 войници, изпратени след инвазията в Украйна, те просто трябва да кажат: „Сега е 2026 г., до 2028 г. ги изтегляме, оправете се“. Този вид прост разговор ще бъде много полезен.