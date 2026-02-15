Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ

"Не е вярно, че напускам ГЕРБ" - това написа в профила си във фейсбук Делян Добрев, депутатът от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и председател на бюджетната парламентарна комисия.

ГЕРБ и Делян Добрев – настана ли време разделно

"Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години. Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство", допълва Добрев. "Скъпи неприятели, не бързайте да се радвате! И до нови срещи!", пише още Добрев.

По-рано днес Костадин Ангелов съобщи, че няма информация за оставката на Делян Добрев. А Деница Сачева написа в социалната мрежа: "Никога не си тръгвам, когато е трудно".

Новината, че Делян Добрев ще напусне партията и Народното събрание избухна в Деня на любовта (14 февруари) и заля като цунами българското медийно пространство.

Делян Добрев е сред водещите фигури в политическа партия ГЕРБ, утвърдил се като ключов експерт в сферата на икономиката и енергетиката. През годините кариерата му е белязана както от бързо израстване в държавната администрация, така и от поредица политически сътресения и периодични оттегляния от публичната сцена.