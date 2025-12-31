Свят

Хонконг ще посрещне 2026 г. без заря след трагедията с големия пожар през ноември

Вместо фойерверки ще се състои музикално и светлинно шоу

31 декември 2025, 11:44
Хонконг ще посрещне 2026 г. без заря след трагедията с големия пожар през ноември
Източник: БТА

Т радиционните фойерверки тази година няма да бъдат в центъра на новогодишните чествания в Хонконг. Специалният административен район на Китай ще посрещне 2026 г. без зрелищни и цветни илюминации в небето над емблематичното си пристанище Виктория след големия пожар през ноември, при който загинаха най-малко 161 души, предаде Асошиейтед прес.

Вместо фойерверки ще се състои музикално и светлинно шоу. Фасадите на осем забележителности в града ще се превърнат в гигантски часовници за обратно броене преди грандиозно триминутно светлинно шоу в полунощ.

Фойерверките отдавна са част от градските чествания за Нова година, Лунната Нова година и Националния празник. Пиротехническите шоута на фона на световноизвестния силует на хонконгските небостъргачи обикновено привличат стотици хиляди местни жители и туристи. Представители на местните власти признаха, че липсата на фойерверки би засегнала някои хотелиерски и ресторантьорски бизнеси.

Най-големият пожар във финансовия център от 1948 г. избухна в северния краен квартал „Тай По“, в края на ноември. Жилищният комплекс беше подложен на продължителна реновация, като сградите бяха покрити с бамбукови скелета и зелени мрежи. Хиляди засегнати все още живеят в преходни домове, хотели и хостели, борейки се да се възстановят от загубата на близки и на домове, за които е трябвало да спестяват години наред, преди да си ги купят.

Междувременно Тихоокеанският регион ще бъде първият в света, който ще посрещне новата 2026 година с планирани фойерверки и празнични събирания, предаде ДПА.

Вече са осветени забележителностите в първия голям град, който ще посрещне Новата година – Окланд в Нова Зеландия. Снимки на специални моменти от изминалата година, изпратени от обществеността, ще бъдат проектирани върху кулата Скай Тауър, най-високата кула в Южното полукълбо. На моста Харбър Бридж в Окланд ще се прожектира светлинно и звуково шоу, преди фойерверките да избухнат в полунощ (местно време - 13:00 българско). Столицата на страната Уелингтън също ще бъде озарена от фойерверки.

Два часа по-късно и Сидни ще посрещне Нова година с празненства на емблематичното си пристанище.  Повече от милион души са готови да се насладят на гледката, докато през нощта ще бъдат изстреляни над 9 тона фойерверки.

Събитието ще „предостави моменти на единство и размисъл“ след терористичната атака на плажа Бондай, където 15 души загинаха и десетки бяха ранени, когато въоръжени мъже откриха огън по тълпа, празнуваща Ханука на 14 декември. Фойерверки ще избухнат и над други големи австралийски градове, включително Мелбърн, Бризбейн и Аделаида.

Най-големият остров на тихоокеанската островна държава Кирибати – Киритимати, дом на около 5000 души, е първият обитаем остров, който настъпва всяка нова година, но не са планирани големи събития.

Източник: БТА/Виктор Турмаков    
Нова година Хонконг Фойерверки Новогодишни чествания Пожар в Хонконг Светлинно шоу Окланд Нова Зеландия Сидни Австралия 2026 година Тихоокеански регион
Последвайте ни
Преход към евро: Как да се ориентираме в новите правила за цени и плащания?

Преход към евро: Как да се ориентираме в новите правила за цени и плащания?

Путин е наредил разширяване на буферната зона в Украйна през 2026 г.?

Путин е наредил разширяване на буферната зона в Украйна през 2026 г.?

Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа

Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа

Русия публикува видеозапис, показващ дрон, изстрелян по резиденцията на Путин

Русия публикува видеозапис, показващ дрон, изстрелян по резиденцията на Путин

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

pariteni.bg
Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 5 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 5 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 5 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 5 дни

Виц на деня

-Здравейте, аз съм новата ви съседка. а ви се намира сол? -Момент, да разкарам жената.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Къде вече посрещнаха 2026 година

Любопитно Преди 8 минути

Как държавите по света празнуват Нова година

,

Първи арести бяха извършени на протестите в Иран

Свят Преди 14 минути

Протестите започнаха в неделя в няколко бизнес района на Техеран, предизвикани от продължаващата икономическа криза и неспособността на правителството да контролира бързия срив на националната валута

Политическата 2025-а: Година на надежди, протести и гражданско пробуждане

Политическата 2025-а: Година на надежди, протести и гражданско пробуждане

България Преди 1 час

Какви са равносметките и прогнозите

Звездните двойки, които сложиха край на любовта си през 2025 г.

Звездните двойки, които сложиха край на любовта си през 2025 г.

Любопитно Преди 2 часа

Вижте всички известни личности, които през 2025 г. сложиха край на връзките си – от холивудски актьори и поп звезди до риалити любимци

Месечен рекорд на украинските удари срещу руски енерго обекти

Месечен рекорд на украинските удари срещу руски енерго обекти

Свят Преди 2 часа

Отбелязва се, че Киев е засилил особено атаките срещу морската инфраструктура, включително многократни атаки срещу нефтени и газови находища на Лукойл в Каспийско море

Какво ще се случи с вашите кредити, депозити и инвестиции при въвеждането на еврото

Какво ще се случи с вашите кредити, депозити и инвестиции при въвеждането на еврото

България Преди 2 часа

Един от най-често задаваните въпроси е дали ще се променят лихвите по кредити или депозити след преминаването към евро

Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?

Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?

България Преди 3 часа

Условията не са никак подходящи за туризъм, предупреждават експертите

Нетаняху: Правителство в Газа ще има само след разоръжаването на Хамас

Нетаняху: Правителство в Газа ще има само след разоръжаването на Хамас

Свят Преди 4 часа

„Те са убили много палестинци“, смята Нетаняху

Земетресение с магнитуд 5,0 разтърси Калифорния

Земетресение с магнитуд 5,0 разтърси Калифорния

Свят Преди 4 часа

За жертви и щети не се съобщава

Наздравица с шампанско

Шампанско на Нова година? Традиция е, но помислете пак

Любопитно Преди 4 часа

-25 градуса на Мусала: Ледена епоха в най-високия планински връх у нас

-25 градуса на Мусала: Ледена епоха в най-високия планински връх у нас

България Преди 4 часа

Ранните часове на 31 декември бяха особено мразовити на "покрива" на Балканския полуостров

ЕС призовава Иран да освободи Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади

ЕС призовава Иран да освободи Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади

Свят Преди 4 часа

На Мохамади бе присъдена Нобеловата награда за мир през 2023 за борбата ѝ срещу угнетяването на жените в Иран

Русия заяви, че Украйна е атакувала Москва с дронове

Русия заяви, че Украйна е атакувала Москва с дронове

Свят Преди 5 часа

Съобщава се за един ранен в района на руската столица

Най-скъпо платените музиканти за 2025 г. в света

Най-скъпо платените музиканти за 2025 г. в света

Любопитно Преди 5 часа

Изминалата година отново доказа, че върхът на музикалния бизнес е запазен за онези, които умеят да съчетават изкуство с безпогрешен бизнес нюх

.

България приема еврото: Как се променят заплатите, пенсиите и цените

България Преди 5 часа

От първия ден, в който евро стане официално платежно средство, всички трудови възнаграждения ще бъдат изплащани в евро

На кого отдава почит църквата днес

На кого отдава почит църквата днес

Любопитно Преди 5 часа

Свети Теофилакт бил роден на остров Евбея и живял през XI век

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Анджелина Джоли е готова за ново начало: Напуска Лос Анджелис и планира живот в чужбина

Edna.bg

Годишен хороскоп 2026: Какво да очаква всяка зодия

Edna.bg

Адам Уорън за семейната искра, идолите и пътя до Кристъл Палас

Gong.bg

Ювентус иска да си върне Киеза под наем

Gong.bg

Къде вече посрещнаха 2026 година

Nova.bg

Фон дер Лайен: Поздравления, България! Еврото ще подсили още повече гласа ви в Европа

Nova.bg