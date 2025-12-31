Хонконг ще посрещне 2026 г. без заря след трагедията с големия пожар през ноември

Т радиционните фойерверки тази година няма да бъдат в центъра на новогодишните чествания в Хонконг. Специалният административен район на Китай ще посрещне 2026 г. без зрелищни и цветни илюминации в небето над емблематичното си пристанище Виктория след големия пожар през ноември, при който загинаха най-малко 161 души, предаде Асошиейтед прес.

Вместо фойерверки ще се състои музикално и светлинно шоу. Фасадите на осем забележителности в града ще се превърнат в гигантски часовници за обратно броене преди грандиозно триминутно светлинно шоу в полунощ.

Фойерверките отдавна са част от градските чествания за Нова година, Лунната Нова година и Националния празник. Пиротехническите шоута на фона на световноизвестния силует на хонконгските небостъргачи обикновено привличат стотици хиляди местни жители и туристи. Представители на местните власти признаха, че липсата на фойерверки би засегнала някои хотелиерски и ресторантьорски бизнеси.

Най-големият пожар във финансовия център от 1948 г. избухна в северния краен квартал „Тай По“, в края на ноември. Жилищният комплекс беше подложен на продължителна реновация, като сградите бяха покрити с бамбукови скелета и зелени мрежи. Хиляди засегнати все още живеят в преходни домове, хотели и хостели, борейки се да се възстановят от загубата на близки и на домове, за които е трябвало да спестяват години наред, преди да си ги купят.

Междувременно Тихоокеанският регион ще бъде първият в света, който ще посрещне новата 2026 година с планирани фойерверки и празнични събирания, предаде ДПА.

Вече са осветени забележителностите в първия голям град, който ще посрещне Новата година – Окланд в Нова Зеландия. Снимки на специални моменти от изминалата година, изпратени от обществеността, ще бъдат проектирани върху кулата Скай Тауър, най-високата кула в Южното полукълбо. На моста Харбър Бридж в Окланд ще се прожектира светлинно и звуково шоу, преди фойерверките да избухнат в полунощ (местно време - 13:00 българско). Столицата на страната Уелингтън също ще бъде озарена от фойерверки.

Два часа по-късно и Сидни ще посрещне Нова година с празненства на емблематичното си пристанище. Повече от милион души са готови да се насладят на гледката, докато през нощта ще бъдат изстреляни над 9 тона фойерверки.

Събитието ще „предостави моменти на единство и размисъл“ след терористичната атака на плажа Бондай, където 15 души загинаха и десетки бяха ранени, когато въоръжени мъже откриха огън по тълпа, празнуваща Ханука на 14 декември. Фойерверки ще избухнат и над други големи австралийски градове, включително Мелбърн, Бризбейн и Аделаида.

Най-големият остров на тихоокеанската островна държава Кирибати – Киритимати, дом на около 5000 души, е първият обитаем остров, който настъпва всяка нова година, но не са планирани големи събития.