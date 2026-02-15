Свят

„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните

Истината е някъде там, а Барак Обама току-що я доближи една крачка по-близо до нас. В ново провокативно интервю 44-тият президент на САЩ потвърди, че извънземните са реални, но разби на пух и прах митовете за тайните подземни бази в „Зона 51“. Какво всъщност крие Белият дом за мистериозните обекти, които дори Пентагонът не може да обясни?

15 февруари 2026, 12:20
И стината е някъде там.

Бившият президент Барак Обама заяви, че извънземните са реални, но няма представа къде се намират. Това се случи по време на участието му в подкаст, разпространен в събота.

(Във видеото: Междузвезден обект навлиза в Слънчевата система: комета или извънземна сонда?)

„Те са реални, но не съм ги виждал“, каза Обама на ютюбъра Браян Тайлър Коен, след като беше попитан за извънземните.

Бившият президент не предложи повече подробности за това какво точно има предвид под „реални“ – и не му бяха зададени последващи въпроси по темата – но използва появата си, за да хвърли съмнение върху няколко дългогодишни теории за това къде биха могли да се намират те.

Тайните на Пентагона: Експерт по НЛО разкри, че извънземни са скрити от американското правителство

„Не ги държат в Зона 51, няма подземно съоръжение, освен ако не става въпрос за някакъв огромен заговор, който са скрили дори от президента на Съединените щати“, каза Обама.

Зона 51 се отнася до строго секретна база на ВВС в Грум Лейк, Невада. Тя отдавна е обект на фасцинация за теоретиците на конспирацията, които вярват, че правителството крие извънземни летателни апарати и тела в помещенията си.

Интересът към потенциален контакт на извънземни със Земята скочи рязко през последните години, след като серия от правителствени документи разкриха няколко мистериозни наблюдения на летателни апарати.

Изтекли радарни кадри, заснети от дронове „Reaper“ на военновъздушните сили на САЩ преди 13 години, твърдят, че показват Неидентифицирани аномални явления (НАЯ/UAPs) – новият термин на правителството за НЛО – летящи в Близкия изток. Кадрите бяха споделени в началото на февруари от репортерите и изтъкнати изследователи на НЛО Джордж Нап и Джеръми Корбел.

"Истината е някъде там": Пентагонът отговори дали НЛО е посетило Земята

През 2021 г. Пентагонът пусна три разсекретени видеоклипа на Военноморските сили, които показваха странни обекти, прорязващи небето, докато американски военнослужещи реагираха с благоговение; на един от клиповете се виждаше как обектът се върти срещу вятъра.

Това не е първият път, в който Обама коментира съществуването на „малки зелени човечета“ и НЛО.

Белият дом:Нямаме доказателства за извънземни

„Когато става въпрос за извънземни, има някои неща, които просто не мога да ви кажа в ефир“, пошегува се той пред водещия на „The Late Late Show“ Джеймс Кордън в интервю през 2021 г.

Тогава 44-тият главнокомандващ потвърди, че наблюденията на НАЯ са легитимни и че правителството не може да обясни произхода на апаратите или техните необичайни траектории на полет.

Има ли доказателства за извънземни посетители на Земята

„Но това, което е вярно – и тук всъщност говоря сериозно – е, че има кадри и записи на обекти в небето, за които не знаем точно какво представляват“, каза той.

Източник: The Post     
