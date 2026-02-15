Месарят и неговата Мръвка: Историята на прасенцето, отглеждано като домашен любимец

В месарския магазин на Цветан Иванов всичко изглежда обичайно – прясно месо, витрини с колбаси и множество клиенти. Но зад тезгяха стои човек, който у дома гушка деветкилограмово декоративно прасе на име Мръвка. И не, това не е шега – Мръвка е пълноправен член на семейството, любимец на трите деца и живото доказателство, че професията не определя сърцето.

Цветан Иванов е баща на три деца, бивш татуист, а сега – месар с опит в приготвянето на чевермета. Преди няколко месеца животът на него и на близките му се обръща с главата надолу. Братовчед му се обажда с думите: „Ела, някакъв човек остави един кашон“. Цветан отива и в кашона, заровено под сеното, открива малко, треперещо прасенце от декоративна порода – мини пиг, предназначено за домашен любимец, а не за чиния.

Източник: скрийншот/NOVA

Днес Мръвка тежи точно девет килограма. Интелигентността ѝ впечатлява – мини прасетата са сред най-умните домашни животни, често сравнявани с кучета по способност за учене. Мръвка бързо усвоява хигиенни навици: използва определено място за тоалетна, откликва на името си и обича да се гушка.

Любимата ѝ храна е хлябът, но семейството я държи на строга диета – предимно специална храна за мини прасета, зеленчуци и плодове, за да избегнат често срещания проблем с наднорменото тегло при тези животни. Породата позволява живот от около 10 до 15–18 години – сравним с много кучета, което я прави дългосрочен член на семейството.

За трите деца на Цветан Мръвка е истински най-добър приятел. Те я галят, играят с нея, обличат я в коледни костюмчета за снимки. Толкова са привързани, че заявяват: „Ако Мръвка я няма, ние спираме да ядем свинско месо“.

Източник: скрийншот/NOVA

В социалните мрежи историята среща и критики. Получават се жалби от хора, които погрешно мислят, че Мръвка е диво животно или че костюмчетата са тормоз. Цветан отговаря спокойно и твърдо:

„Разделям нещата. Някои казват: ‘Как после ще ядеш свинско?’. Ами, като малки всички сме имали рибки, но ядем риба.“

Макар професията му да е свързана с месото всеки ден, той е категоричен:

„Мръвка няма да стане на мръвка. Ще си остане Мръвка завинаги, просто няма да стане на пържоли.“

В България мини прасетата все повече се появяват като домашни любимци – умни, чисти и привързани, те печелят сърца, въпреки че изискват специални грижи: пространство, правилно хранене и време за социализация.

Мръвка не е просто домашен любимец – тя е символ, че любовта към животните не се съобразява с професионални етикети.