Любопитно

Как един лекар преплува океана, за да помага на Украйна

Британският лекар Леонид Кривски, който е роден в Москва, събира и изпраща помощи на колегите си в Украйна, за да спасяват човешки живот

16 февруари 2026, 06:33
Как един лекар преплува океана, за да помага на Украйна
Източник: iStock

Б ританският лекар Леонид Кривски, който е роден в Москва, събира и изпраща помощи на колегите си в Украйна, за да спасяват човешки живот, а една от акциите му е просто сензационна, съобщи Deutsche Welle.

Ето неговата история.

В Киев, където заради руските бомбардировки постоянно има прекъсвания на тока, лекарите работят при много тежки условия, а и им липсва и най-необходимото. Без външна помощ им е трудно да се справят, но получават и подкрепа – например от Лео Кривски, анестезиолог от Саутхемптън във Великобритания, който е роден в Русия. Той дори е преплавал сам Атлантическия океан под украински флаг, за да помогне на украинските медици.

„Той подкрепя клиниката ни отдавна“, разказва пред ДВ Андрий Строкан - главен лекар на киевската болница „Теофания“ (от старогръцки „Богоявление“). През 2025 година с акцията си „Пътят на Лео“ през океана той е събрал 60 000 лири (над 69 000 евро), които е дарил на украински болници. Леонид Кривски, който живее повече от 25 години във Великобритания, оказва помощ на украински лечебни заведения още от 2014 година насам.

Как се ражда идеята да преплува океана под украински флаг

Кривски е роден в Москва през 1971 година, на младини се е занимавал с академично гребане, но не е бил нито спортист, нито мореплавател. Получава медицинско образование, а през 2002 година се заселва във Великобритания, където става анестезиолог в Университетската клиника в Саутхемптън. Съпругата му Валерия е украинка, имат две дъщери ученички. Самият Леонид също има и украински корени.

Той помага на лекарите в Украйна още от 2014 година, след анексията на Крим от Русия. А когато Русия започва войната срещу Украйна, британският лекар, роден в Москва, усеща, че оказваната помощ трябва да се засили. Като начало успява да събере 30 000 лири (около 34 000 евро) от познати, купува медицинско оборудване и го откарва с камион в Лвов. Прави още пет такива курса, след което му хрумва идеята за съвсем различна акция – да мине океана в знак на поддръжка за Украйна.

Той регистрира собствена благотворителна организация под името Ukrops и започва да се готви. Наред с оказването на материалната помощ иска и още нещо важно - да покаже на украинските си колеги, че не са сами.

Да помогаш с това, от което има спешна нужда

В Украйна вече мнозина познават Кривски. Болницата „Теофания“ например получава от него редица уникални неща, които не се продават в Украйна – например материали за гръдната хирургия, за локалната анестезия и развитието на интензивни терапии, като всички те са много скъпи. „За лечението на пациентите с бойни травми в интензивната терапия са нужни до 10 000 евро, а при някои – и до 100 000“, споделя пред ДВ д-р Строкан. Съдействието на Кривски подпомага точно най-сложните операции. Само миналата година в киевската клиника са били лекувани около 40 такива пациенти.

А Лео Кривски споделя пред ДВ следното: „Различаваме се от Червения кръст по това, че правим всичко лично. Познаваме хората в Украйна, не изпращаме какво да е, а само това, което е наистина необходимо и може да се съчетае с техниката, която имат. Опитваме се да действаме така, че да подобрим постоянната им работа и живота на хората“.

Сам през океана

Преди няколко години Кривски успява да закупи търсената от него лодка – тя е с опростено ръчно управление и без автопилот. После лекарят потърсил помощ – например от един от най-известните яхтсмени във Великобритания Саймън Рауел, който щом разбрал, че става дума за Украйна, не му взел и стотинка. Съдействие оказали и други експерти и на 26 декември 2024 година Кривски потеглил от Канарските острови и стигнал до бреговете на остров Барбадос на 1 април 2025 година, изминавайки с гребане 3000 морски мили (около 4700 км). Чак в морето разбрал, че с лодката не всичко е наред и мислел да се откаже, но продължил да гребе и в крайна сметка издържал на изпитанието.

В продължителния преход най-тежки били последните две седмици – храната свършвала, Кривски отслабвал все повече. В пълната самота сред океана той имал и халюцинации: „Чувствах се като морско чудовище, мислех, че никога няма да стигна до брега“, казва Кривски. Вече близо до Барбадос извикал бреговата охрана, а последните пет мили го теглили на буксир. На пристанището го чакали съпругата му и една от дъщерите. Това бил краят на маршрута, но не и краят на историята.

Помощта за Украйна ще продължи

„Ако не беше помощта на Леонид, щяхме да сме в много трудна ситуация“, казва пред ДВ завеждащият травматологията на Регионалния ортопедичен център в Днипро Виктор Рокутов. Клиниката, в която основно се лекуват деца и семейства, пострадали от обстрелите, получава от Великобритания необходимите апарати за лечение на счупвания. „Тези уреди ни помагат много, защото извършваме по 4-6 операции дневно“, обяснява Рокутов. По неговите думи, благодарение на това днес болницата има „достатъчни количества от всичко". „Поддържаме постоянна връзка с Леонид. Той винаги е в течение на нещата и пита какво ни е необходимо. Неговата помощ е безценна.“

Самият Кривски заявява, че 96-дневното трансатлантическо пътуване го е накарало да започне да гледа по нов начин на живота и неуспехите. „Често не започваме нещо, защото се страхуваме от неуспеха, който би могъл да ни сполети. А трябва просто да започнеш и да не се страхуваш“, казва той с усмивка. Неговата организация не спира работата си. Помощта за Украйна продължава.

Източник: Deutsche Welle    
Леонид Кривски Помощ за Украйна Медицинска помощ Благотворителност Трансатлантическо гребане Украински лекари Хуманитарна мисия Британски лекар Война в Украйна Саутхемптън
