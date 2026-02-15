Не пият и не правят секс, какво прави поколението Z

М оже спокойно да се каже, че поколението Z, родените между 1997 и 2012 г., определено върви по свой собствен ритъм. Те не пият и не правят секс. И така, какво всъщност прави днешната младеж?

Според проучване на EduBirdie сред 2000 души, 67% от представителите на поколението Z биха избрали спокойна нощ със здрав сън пред добро забавление между чаршафите.

Още по-шокиращо за по-разкрепостените поколения преди тях, проучването разкрива също, че 64% от младежите биха предпочели да поставят на първо място запазването на стабилна работа, 59% са фокусирани върху личния си успех, половината насочват вниманието си към поддържането на здравословни приятелства, а 46% предпочитат малко време насаме пред това да правят секс.

Но това по-младо поколение не е изцяло целомъдрено, тъй като 37% са експериментирали сексуално, 29% са правили секс на публично място, а 23% си разменят сексуални съобщения, докато са на работа, пише The New York Post.

Преди по-възрастните да съдят тази свенлива група, е важно да се вземе предвид, че „Поколението Z е поколението, изправено пред консервативната реакция след освободителните движения. Въвеждането на противозачатъчното хапче, нормализирането на леките наркотици и лятото на любовта обективно са твърде далеч от ежедневието им“, посочва Джулия Алексеенко, анализатор на популярната култура и медии в EduBirdie.

„Те са насочвани да прекарват времето си в платформи и приложения, вместо на физически места. В резултат поколението Z се фокусира повече върху това, което е лесно достъпно, а това е малко Netflix и грижа за себе си, което не е непременно лошо нещо.

Данните показват, че поколението Z е по-осъзнато относно интимността от по-старите поколения: 82% настояват да обсъдят границите преди да станат интимни, а 92% се чувстват уверени да кажат „не“ в леглото. Няма нищо нередно в това да не искаш безсмислени отношения, за които после да съжаляваш“.

И докато тези млади възрастни може да имат основателни причини за липсата на сексуален живот, като се има предвид, че през последната година 1 от 3 мъже и 1 от 5 жени не са правили секс, според General Social Survey, какво е оправданието на останалата част от американците за дългите периоди без секс?

Експертите казват, че виновникът са социалните мрежи.

„Идеализацията на невъзможно високите стандарти е подмамила мъжете да вярват, че инфлуенсъри в социалните мрежи с милиони последователи един ден може да проявят интерес към тях. Тя е убедила жените да обръщат внимание само на мъже, които са над 180 см високи и астрономически богати“, пише д-р Дебра Со в „Sextinction: The Decline of Sex and the Future of Intimacy“.

И не помага фактът, че много млади жени избират да живеят в безбрачие, тъй като смятат, че културата на случайните връзки облагодетелства само мъжете.„Не съм тук, за да съдя, но в същото време това (случайните връзки) разваля онази част, когато наистина намериш човека, с когото искаш да прекараш остатъка от живота си, отнема от онзи специален, интимен момент, който имаш с него“, каза Мандана Заргами пред The Post.