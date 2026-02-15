България

„Всичко, което се случва, е чудовищно": Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

"Деян ми каза, че убийството на „Петрохан" е умишлено, каза още Ралица Асенова

15 февруари 2026, 18:43
С лучаят "Петрохан-Околчица" все повече буди въпроси, които не получават необходимите отговори. Има теч на показания на разпитваните, хвърлят се обвинения в противоположни посоки за това какво се е случило. Това, което е сигурно е, че страдат близките - веднъж загубили децата си и втори път поставени пред прожектора на публичния съд. В предаването "На фокус" гостува майката на 22-годишния Николай Златков – Ралица Асенова. 

„Реших да говоря отново, защото това, което се случва, е нечовешко отношение към жертвите и техните близки. Не смятам, че това трябва да продължава”, каза тя.

Ралица посочи, че познава Деян Илиев, който е открил трите тела на „Петрохан”. Жената обясни, че точно той ѝ е казал, че хижата гори и че има трима загинали.

Майката на убития Димитър: Ние предупреждавахме, никой не взе приказките ни под внимание

„Изпаднах в истерия, затворих телефона, започнах да звъня на всички, но телефоните им бяха изключени. После върнах обаждането на Деян и го попитах откъде знае, че това за загиналите. Тогава той ми каза – бяха наредени пред хижата един до друг. От него не разбрах, че са убити с огнестрелни рани. Казах му, че тръгвам нагоре, но той ме спря и каза, че трябва да намерим останалите”, обясни майката.

Деян е споделил на Ралица, че предходния ден е видял тримата убити -  Ивайло, Дечо и Пламен, на хижата и „всичко е било наред”. За другите трима – Ивайло, Николай и 15-годиншоно момче, са знаели, че са с кемпера на морето.

Майката каза още, че е изключително притеснена и „ужасена” за Деян и неговата приятелка. Телефоните и на двамата са изключени, допълни тя.

Последният път, когато е говорила с Деян, е било, когато той е бил на хижата с разследващите. Обещал ѝ, че после, като приключи, ще се чуят отново. След това е спрял да чете съобщенията, които му е изпращала. На следващия ден вече не ги получавал.

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

„Ходихме, търсихме го на къщата, не можахме да го намерим. Надявам се да се е покрил. Изключително съм притеснена”, допълни тя.

Жената подчерта, че е дала показания доброволно.

Ралица каза още, че Деян не ѝ е казвал, че е получавал съобщение преди това от Ивайло Калушев.

„Той ми каза: „Моля те, бъди внимателна, ако видиш нещо нередно, звънни на 112. Тогава го попитах: „Ти смяташ ли, че това е умишлено?” Той каза: „Да, категорично”, разказа още майката на Николай.

По думите на жената всичко, което се случва е „чудовищно”. И допълни, че от момента на разпита смята, че се върви само по една линия на разследването – те са виновни.

Тя каза още, че е разбрала, че Деян е бил разпитван в продължение на 12 часа и в определен момент е отказал да отговаря. Тази информация е получила от разследващия полицай.

Ралица разказа още, че е разпитвана основно за Николай и как е заживял с Калушев. Тя е допускала, че всичко друго, което е споделила около Деян и „Петрохан”, е било записано от властите, но нейният адвокат я е информирал, че това не е случило.

Ботьо Ботев за Ивайло Калушев „Ламата“: Манипулативен, интелигентен и опасен

Ивайло Калушев има завещание, заяви Ралица и допълни, че е съобщила това на полицията. Тя подчерта, че знае какво има в завещанието. Майката на Ивайло също има информация за съдържанието на документа. „Всичко, което той притежава, отива за двете деца”, допълни тя и посочи, че става дума за Николай и 15-годишното момче.

Тя беше категорична, че Калушев не е способен да извърши това, за което се говори, още повече с Николай и 15-годишното момче. „Ивайло е най-щедрият и най-добрият човек”, допълни още тя.

Ралица беше убедена, че не е възможно да е била манипулирана от Ивайло.

Тя каза още, че никога не е давала пари и никога не е искано нищо от нея, дори е била спирана, когато е имала желание.

За свидетеля В.А., който е бивш член на организацията и който е дал показания, че е живял с Калушев и твърди, че е имал сексуални контакти с него, каза, че трябва да се изкажат специалисти и психиатри и го призова да се подложи на детектор на лъжата.

Тя беше категорична, че няма доверие на никого. И заяви, че се разграничава от всичко, което е казала и майката на свидетеля В.А.

Преди години: Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари

Ралица каза още, че никога не е имала притеснения за групата на Калушев и я определи като "хармонична" и "братска". И каза още, че Николай е споделял с нея и винаги са били близки. 

„Моят син не е педофил, не е убиец, не е самоубиец", сподели още майката. „Той беше с изключително добро сърце и помагаше на всички”, каза още тя през сълзи.

За 15-годишното убито момче сподели, че е „най-красивото създание, това дете беше нещо невероятно, винаги готово да се притече на помощ, беше щастливо и свободно”.

Тя поиска публично извинение за близките на жертвите и за жертвите от всички официални лица. Също така заяви, че настоява за независимо разследване по случая. Обърна се към Илияна Йотова, омбудсмана и всички неправителствени организации с молба за защита на всички близки на загиналите на "Петрохан" и Околчица, включително за Деян и неговата приятелка.

