Урсула фон дер Лайен започва обиколка на Западните Балкани

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започва тридневна обиколка в Западните Балкани. Първата спирка от посещението ѝ е Албания, където тя пристига на 30 септември. До 2 октомври ръководителят на ЕК ще посети още Косово, Черна гора и Северна Македония.

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В Тирана Фон дер Лайен ще разговаря с албанския президент Байрам Бегай и премиера Еди Рама. В програмата ѝ са включени и посещения на проекти, реализирани с европейско финансиране, но подробности за тях все още не са обявени.

Основен акцент в разговорите ще бъде европейската интеграция на Албания и следващите стъпки в преговорния процес. Очаква се да бъдат обсъдени и постепенното включване на страните от Западните Балкани в единния европейски пазар, както и изпълнението на Плана за растеж на региона.

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Посещението на Фон дер Лайен идва на фона на напредъка в преговорите между Тирана и Брюксел. Албания вече е отворила всичките 33 преговорни глави, а през юли временно затвори първите три. Те обхващат науката и научните изследвания, образованието и културата, както и външните отношения.

Правителството на Еди Рама си е поставило за цел преговорният процес да приключи през 2027 г., а страната да стане член на Европейския съюз до края на десетилетието.

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6 млрд. евро за икономическото сближаване на региона

Друг основен акцент в разговорите ще бъде Планът за растеж за Западните Балкани. За периода 2024-2027 г. механизмът разполага с общ бюджет от 6 млрд. евро, предназначен да ускори икономическото сближаване на страните от региона с Европейския съюз.

Достъпът до средствата е обвързан с изпълнението на предварително договорени реформи.

За Албания са предвидени общо 922,1 млн. евро под формата на безвъзмездна финансова помощ и преференциални заеми. До май 2026 г. страната е получила 212,8 млн. евро за напредъка по реформената си програма и за инфраструктурни проекти.

Предстоящото пътуване ще бъде шестата поредна годишна обиколка на Урсула фон дер Лайен в Западните Балкани. Този път Сърбия и Босна и Херцеговина не са включени в програмата.