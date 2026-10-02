Водопровод се скъса край Самоков и оцвети река Бели Искър

А вария по довеждащия водопровод от местността „Пукната скала“ към Самоков е причината за оцветяването на водата в река Бели Искър.

Тръбопровод аварира отново под Варненското езеро

Вследствие на скъсването на участък от водопровода с дължина около 20 метра е станало свличане на земни и скални маси, които са попаднали в река Бели Искър и са причинили оцветяването на водата, предава NOVA.

Път пропадна във Варна след поредна авария на магистрален водопровод

От ВиК-София област информират, че за отстраняване на последствията е необходимо почистване на речното корито със специализирана техника. Дружеството е предприело организация за извършване на ремонта и възстановяване на авариралия участък.

Протест във Велико Търново заради мътната вода

Оттам уверяват също, че в резултат на аварията няма химическо или биологично замърсяване на водата в реката, както и че няма опасност от такова.

До отстраняване на аварията водоснабдяването на Самоков се осигурява от Рилския водопровод.