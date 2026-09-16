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Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България

Фон дер Лайен заяви, че целта е търговските потоци да бъдат утроени и времето за транзит на стоки значително да се съкрати до 2030 г.

Обновена преди 35 минути / 16 септември 2026, 11:20
Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България
Източник: МС
  • ЕС подготвя международен проект за „Средния коридор“, който ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар; чрез Global Gateway се планират до 12 млрд. евро инвестиции.
  • Целта е до 2030 г. да се утроят търговските потоци и да се съкрати значително времето за транзит, като България ще бъде домакин на регионална среща на върха за свързаност с участието на премиера.
  • Фон дер Лайен подчерта разширяването на търговските връзки на ЕС с над 80 държави; България е била акцент в предишни нейни и на Юнкер речи най-вече по темите Шенген, външните граници и миграцията.

Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България, каза председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен по време на годишната си реч за състоянието на Европейския съюз (ЕС).

Днес мога да обявя нов международен проект за свързаност. Той ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар - това, което наричаме „Средният коридор“, посочи председателят на ЕК. Тя обясни, че чрез инициативата Global Gateway ще се стремят да привлекат до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции.

Нашата цел е да разнообразим маршрутите, да утроим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзитно превозване на товари до 2030 г., посочи Фон дер Лайен. В тази епоха на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност няма да се гради само у дома, добави тя. 

Eврокомисарят по международните партньорства е на посещение в България

Фон дер Лайен отбеляза, че тази година са подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия. "Сега имаме сключени търговски споразумения с повече от 80 държави — повече от всеки друг в света. А бизнесът ни иска още", каза тя. 

На влизане в пленарната зала председателят на Европейския парламент Роберта Мецола коментира пред журналисти, че "представянето на речта за състоянието на Европейския съюз от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес е най-важният момент от годишния ни календар".

За 19 години, откакто председателите на ЕК произнасят своите годишни речи "За състоянието на Съюза", с изключение на годините, в които се произвеждат избори за Европейски парламент, България е споменавана няколко пъти, сочи справка в архива на БТА.

През 2016 г. в речта "За състоянието на Съюза" на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, произнесена на 14 септември 2016 г. в Страсбург пред Европейския парламент, България е спомената в контекста за охрана на външните граници на ЕС и миграционната криза.

Фон дер Лайен: Нека приемем България и Румъния в Шенген, без да се бавим

През 2017 г. председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер отново споменава България в годишната си реч в контекста на присъединяването на България към Шенгенското пространство и еврозоната. Тогава той заявява, че е крайно време България и Румъния да бъдат приети в Шенгенското пространство за свободно движение и настоява всички в ЕС да имат отговорност за опазването на външните граници на Общността.

В речта си „За състоянието на Съюза“ на 13 септември 2023 г. пред депутатите в Европейския парламент  Урсула фон дер Лайен се обръща към депутатите и призовава България и Румъния да бъдат присъединени към Шенген без повече отлагане. "Те го доказаха: България и Румъния са част от нашето Шенгенско пространство. Така че нека най-накрая да ги присъединим към ЕС - без повече отлагане", казва. Фон дер Лайен лично благодари на двете държави, че са показали добри практики за предоставянето на убежище и за връщането на незаконно проникналите в ЕС мигранти.

Европа днес и утре: Речта за състоянието на ЕС
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  • Какво всъщност е „Средният коридор“?

Представете си нов маршрут за движение на стоки между Китай и Европа, който не минава през Русия.

Това е в най-прост вид идеята зад т.нар. Среден коридор, транспортен маршрут, който свързва Централна Азия и Китай с Европа през Каспийско море и Южен Кавказ.

Маршрутът започва от Китай и Централна Азия, преминава през Казахстан, пресича Каспийско море с фериботи и продължава през Азербайджан и Грузия. Оттам стоките могат да се насочат към Турция и европейската транспортна мрежа. България е потенциална част от европейското продължение на този маршрут, включително чрез връзките си с Турция и Черно море.

Условно погледнато, има три големи направления между Европа и Азия:

  • Северен коридор - през Русия;
  • Среден коридор - през Каспийско море, Кавказ и Турция;
  • Южен коридор - през по-южни маршрути към Близкия изток.

Средният коридор е известен и като Транскаспийски международен транспортен маршрут.

Източник: БТА, Петя Куртева    
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