След тропическа буря: Завинаги изчезна една от най-известните забележителности на Хавай

Е дна от най-известните естествени забележителности в Хавай - скалната морска арка Hōlei Sea Arch, рухна окончателно в океана. Природният феномен с височина близо 27 метра, разположен в Националния парк „Хавайски вулкани“ на Големия остров, бе заснет от туристи на 23 септември, но броени дни по-късно от него не остана и следа, съобщава The Post.

Парковите власти съобщиха, че срутването е станало по време на преминаването на тропическата буря „Ноло“, която донесе ураганни ветрове, проливни дъждове и огромни вълни в района.

550 години история, заличени за миг

Hawaii's iconic Hōlei Sea Arch landmark collapses into ocean after 500 years https://t.co/tBUhrbkaCE pic.twitter.com/iD7HFe8e96 — New York Post (@nypost) October 2, 2026

Формирана преди повече от 5 века в резултат на ерозията на древни лавови потоци от морските вълни, арката от години беше подложена на сериозен натиск. През 2018 г. силните земетресения от изригването на вулкана Килауеа напукаха скалите около нея, а последвалите бури постепенно разрушаваха основата ѝ.

През последните години властите бяха затворили непосредствения достъп до скалите поради опасност от внезапни срутвания, но въпреки това хиляди туристи продължаваха да си правят снимки от безопасно разстояние.

„Бяхме там на 23 септември около 10 сутринта и вероятно сме сред последните хората, които я видяха съществуваща. Толкова е тъжно да видим как изчезва, но дивата природа се променя постоянно“, споделят туристи в социалните мрежи.

Служителите на парка отправят спешно предупреждение към посетителите да не се доближават до ръба на скалите край бившата арка, тъй като бреговата линия продължава да е изключително нестабилна.