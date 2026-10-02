„Всичко е възможно“: Звездите, сбъднали мечтата да излизат с идолите си

М ечтите могат да се сбъднат за малцината късметлии сред известните личности.

Представете си да можете да кажете, че сте излизали на среща със знаменитостта, по която си падате. Тези звезди от А-листата наистина могат да го потвърдят.

Хейли Бийбър се запознава за кратко с бъдещия си съпруг Джъстин Бийбър зад кулисите през ноември 2009 г., когато и двамата са още деца. Минават години, преди да се свържат отново и в крайна сметка да минат под олтара - при това два пъти. Други популярни двойки, сред които Мила Кунис и Аштън Къчър, както и Ник Лейчи и Ванеса Лейчи, получават възможността да работят заедно, което изгражда специална връзка между тях още преди първата им романтична среща.

И въпреки че бракът на Джейсън Момоа с детската му любов Лиса Бонет приключи с развод, двамата остават близки приятели. Това доказва, че независимо от края, понякога си струва да рискуваш с човека, когото винаги си харесвал.

Вижте как тези звезди сбъднаха мечтата си да бъдат със своите идоли в нашата ГАЛЕРИЯ: