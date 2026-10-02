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„Всичко е възможно“: Звездите, сбъднали мечтата да излизат с идолите си

Да се срещаш с любимата си известна личност звучи като фантазия, но за някои холивудски звезди тази мечта се превърна в реалност. От Джъстин Бийбър и Хейли до Джейсън Момоа - вижте кои знаменитости са излизали с хората, по които са си падали с години

Стела Христова Стела Христова

2 октомври 2026, 13:54
„Всичко е възможно“: Звездите, сбъднали мечтата да излизат с идолите си
Източник: Getty Images

М ечтите могат да се сбъднат за малцината късметлии сред известните личности.

Представете си да можете да кажете, че сте излизали на среща със знаменитостта, по която си падате. Тези звезди от А-листата наистина могат да го потвърдят.

Хейли Бийбър се запознава за кратко с бъдещия си съпруг Джъстин Бийбър зад кулисите през ноември 2009 г., когато и двамата са още деца. Минават години, преди да се свържат отново и в крайна сметка да минат под олтара - при това два пъти. Други популярни двойки, сред които Мила Кунис и Аштън Къчър, както и Ник Лейчи и Ванеса Лейчи, получават възможността да работят заедно, което изгражда специална връзка между тях още преди първата им романтична среща.

И въпреки че бракът на Джейсън Момоа с детската му любов Лиса Бонет приключи с развод, двамата остават близки приятели. Това доказва, че независимо от края, понякога си струва да рискуваш с човека, когото винаги си харесвал.

Вижте как тези звезди сбъднаха мечтата си да бъдат със своите идоли в нашата ГАЛЕРИЯ:

Кои световни знаменитости се ожениха за своите любими звезди
12 снимки
Джъстин и Хейли Бийбър
Джейсън Момоа и Лиса Бонет
Мила Кунис и Аштън Къчър
Марая Кери и Ник Кенън
Редактор: Стела Христова
звездни двойки сбъднати мечти знаменитости любов връзки Джъстин Бийбър Хейли Бийбър Джейсън Момоа Лиса Бонет
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