Любопитно

Българинът Волен Дюлгеров победи шахматния крал Магнус Карлсен и разкъса дрехите си в ефир

Волен Дюлгеров надделя над световния шампион в онлайн блиц турнир след забележителен обрат и груба грешка на норвежеца

Стела Христова Стела Христова

2 октомври 2026, 14:32
Българинът Волен Дюлгеров победи шахматния крал Магнус Карлсен и разкъса дрехите си в ефир
Източник: iStock/Getty Images

Б ългарският шахматист любител Волен Дюлгеров постигна стъписваща победа срещу живата легенда и дългогодишен №1 в професионалния шахмат Магнус Карлсен. Партията помежду им беше част от първото издание на онлайн веригата Chess Club Showdown, противопоставяща професионалисти срещу аматьори, пише СЕГА.

27-годишният Дюлгеров, познат в стрийминг платформите с псевдонима Witty Alien (б. р. - "Остроумен извънземен"), се справи срещу 16-ия световен шампион в блиц партия, възползвайки се от груба грешка на норвежкия супергросмайстор. Лидерът във всяка рейтинг листа на FIDE през последните 15 години беше изградил стабилна печеливша позиция за белите срещу гамбита на черните и очакванията на анализаторите бяха спокойно да затвори срещата.

Вместо това Карлсен направи шокираща неточност и даде шанс на Дюлгеров, от който българинът с ранг кандидат-майстор се възползва. Осъзнал катастрофалната си грешка, Шахматния Моцарт се предаде, а Witty Alien буквално разкъса дрехите си от радост и остана по бельо.

Новината за победата на Дюлгеров над Карлсен моментално придоби заразен характер в социалните мрежи. Не само заради самия успех, но и заради щурата реакция на българина, запечатана завинаги от живото стрийминг излъчване.

Волен Дюлгеров е бивш професионален състезател, стигнал върхов рейтинг от 2200 т. на 1 октомври 2023 г. и поддържал го до 1 юли 2025 г., когато слиза до ниво 2181. Това е и последният негов валиден ЕЛО коефициент в профила му в международната федерация, а от 1 октомври 2025 г. той се води "неактивен".

На рапид и на блиц най-високото му постижение е 2098 точки. За сравнение, в момента Магнус Карлсен е №1 във всички варианти на играта с ЕЛО 2823 (класически), 2801 (рапид) и 2860 (блиц).

Дебютното издание на Chess Club Showdown на 30 септември предостави уникална възможност на хиляди аматьори да играят срещу едни от най-известните имена в професионалния шахмат. Освен световния №1 сред участниците бяха гросмайстори като Максим Вашие-Лаграв и Аниш Гири.

В надпреварата се включиха общо 9 отбора от електронните спортове, а броят на членовете им варираше между 151 и 1142. Всички участници играха в продължение на два часа в арена от блиц партии с по 5 мин. на играч.

След края на арената отборът 9z Globant с 962-ма участници, сред които и нашият "Остроумен извънземен", оглави класирането с 2368 точки. Втори остана Team Liquid Chess Club с Магнус Карлсен в състава с 2312 точки. Това доведе до финална фаза, в която по 50 играчи от двата водещи отбора се изправиха един срещу друг, подредени според рейтинга си, и така се стигна до паметната среща между българския стриймър и норвежкия гений.

В турнира участваха общо 4400 шахматисти, а следващото му издание ще се проведе на 28 октомври.

Волен Дюлгеров даде специално интервю за ФОКУС часове след изключителния успех над 9-кратния световен първенец по блиц шах.

"Успях с много късмет да победя Карлсен и станах популярен, и съм щастлив за това. Хората казват, че това е най-добрият шахматен клип, правен някога", започна роденият в ловешкото село Дренов българин.

На въпрос как се е стигнало до победата срещу петкратния световен първенец и деветкратен планетарен по блиц на едва 21-ия ход, той отговори:

"Много голям късмет имах. Ако разбирате от шах, ще разберете, че беше голям късмет. Бях тотално загубен, бях на дъното, но нещо ми подсказваше, че ще го бия. И в тотално загубена позиция си викам: "Победи Магнус! Победи Магнус!". И просто имах вяра, че ще го бия, но след груба грешка от Магнус просто дадох шах с топ, после шах с дамата, и той или получава мат, или губи материал", коментира още Дюлгеров.

Редактор: Стела Христова
Волен Дюлгеров Магнус Карлсен Шах Блиц шах Победа Онлайн турнир Световен първенец Български стриймър
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Фон дер Лайен към Скопие: Направете ключовата стъпка

Фон дер Лайен към Скопие: Направете ключовата стъпка

Водопроводчик е овладял падането на самолета на FlyDubai след кървавата драма в кокпита

Водопроводчик е овладял падането на самолета на FlyDubai след кървавата драма в кокпита

Брутална размяна на удари между Русия и Украйна

Брутална размяна на удари между Русия и Украйна

Баща и син напазарували трион, месомелачка и хладилник преди бруталното убийство на млада майка

Баща и син напазарували трион, месомелачка и хладилник преди бруталното убийство на млада майка

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 3 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ерлинг Холанд съди авиокомпания заради култовата си прическа

Ерлинг Холанд съди авиокомпания заради култовата си прическа

Любопитно Преди 11 минути

Компанията е публикувала дигитално обработено изображение на един от своите самолети, върху който е добавена характерната прическа на нападателя на Манчестър Сити – дълга коса, вързана на опашка, с обръснати страни

Ивкова разпореди проверка за отказ за кръводаряване в УМБАЛ „Св. Анна“

Ивкова разпореди проверка за отказ за кръводаряване в УМБАЛ „Св. Анна“

България Преди 18 минути

При установени нарушения ще бъдат предприети съответните действия

В състояние ли е Иран да произведе атомна бомба

В състояние ли е Иран да произведе атомна бомба

Свят Преди 54 минути

Техеран обмисля дали да напусне Договора за неразпространение на ядрените оръжия, а сателитни снимки показват засилена активност в някои от неговите ядрени обекти

Ще има ли магнитни бури през октомври? Една дата заслужава внимание

Ще има ли магнитни бури през октомври? Една дата заслужава внимание

Любопитно Преди 57 минути

След променливия септември, октомври започва с обещание за значително по-спокойна геомагнитна картина. Предварителните прогнози сочат ниска до умерена активност

Конрад Лант (Cronos)

Почина легендарният фронтмен на Venom Конрад Лант - Cronos

Свят Преди 1 час

Вокалистът и басист, известен под сценичния си псевдоним Cronos, остави незаличима следа в историята на тежката музика

ЕК одобри 170 млн. евро „иранска помощ“ за българските земеделци

ЕК одобри 170 млн. евро „иранска помощ“ за българските земеделци

Парите ни Преди 1 час

До 50 000 евро ще може да получи едно предприятие, а средствата трябва да бъдат изплатени до края на годината

Куче вдигна полицията на крак и спаси живота на стопанина си

Куче вдигна полицията на крак и спаси живота на стопанина си

Любопитно Преди 1 час

Вeрен домашен любимец излезе на пътя и доведе полицай до къщата, където пострадалият мъж прекарал над три часа в безпомощно състояние

След тропическа буря: Завинаги изчезна една от най-известните забележителности на Хавай

След тропическа буря: Завинаги изчезна една от най-известните забележителности на Хавай

Любопитно Преди 1 час

Иконичната скална забележителност Hōlei Sea Arch, издигаща се на 27 метра височина, бе унищожена от тропическата буря Ноло

Нает от телефонни измамници предаде парите в полицията

Нает от телефонни измамници предаде парите в полицията

България Преди 2 часа

В последните дни в Кърджали са направени няколко опита за телефонни измами

Разбиха схема с криптовалута за милиони в Гърция

Разбиха схема с криптовалута за милиони в Гърция

Свят Преди 2 часа

В рамките на разследването, което е продължило много месеци, са били задържани 17 души

.

Забравяте къде са ключовете ви? Ето кога става дума за стрес и кога за деменция

Любопитно Преди 2 часа

Американски невроучен разкрива, че дребните бели петна в паметта са обратими и най-често се дължат на умора, а не на нелечимо заболяване

Полети, мантинели, обществени поръчки и домашната ракия: Напрежение в НС по време на петъчния парламентарен контрол

Полети, мантинели, обществени поръчки и домашната ракия: Напрежение в НС по време на петъчния парламентарен контрол

България Преди 2 часа

Румен Радев заяви, че има 36 фактури за полети на Делян Пеевски, а лидерът на ДПС поиска да ги види и обяви, че ще подаде оставка, ако са истински

Дизелът във Великобритания удари рекорд, инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%

Дизелът във Великобритания удари рекорд, инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%

Свят Преди 2 часа

Лондон уверява, че няма недостиг на гориво, докато Европа обсъжда освобождаване на аварийни запаси

Снимката е илюстративна

Виждали ли сте я? 39-годишна жена изчезна без следа в Пловдив

България Преди 3 часа

Седмица няма контакт с Катерина Захариева, видяна за последно край мол „Марково тепе“. Близките ѝ разпространиха конкретно описание и спешни телефони

Хванаха шофьор с 3,21 промила в София, бил е осъждан три пъти за същото провинение

Хванаха шофьор с 3,21 промила в София, бил е осъждан три пъти за същото провинение

България Преди 3 часа

Мъжът е отказал да даде кръвна проба за изследване в болница

„Всичко е възможно“: Звездите, сбъднали мечтата да излизат с идолите си

„Всичко е възможно“: Звездите, сбъднали мечтата да излизат с идолите си

Любопитно Преди 3 часа

Да се срещаш с любимата си известна личност звучи като фантазия, но за някои холивудски звезди тази мечта се превърна в реалност. От Джъстин Бийбър и Хейли до Джейсън Момоа - вижте кои знаменитости са излизали с хората, по които са си падали с години

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Да погледнем към звездите от Камен бряг

sinoptik.bg
1

14 вида орхидеи под защитата на закона

sinoptik.bg

Пиете ли кафето си прекалено горещо? Ново проучване свързва любимия ритуал с повишен риск от рак

Edna.bg

Звездата от One Tree Hill София Буш е сключила тайно брак с партньорката си

Edna.bg

Проверяват сигнал за връщане на кръводарители в „Св. Анна“ заради липса на хранителни пакети

Nova.bg

Жълт код за слана в няколко области в събота

Nova.bg