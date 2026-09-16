Как Европа реагира на речта на Урсула фон дер Лайен

„Европа е изправена пред фундаментална промяна, която я засяга чрез три големи сътресения – технологично, геополитическо и социално-икономическо“, заяви председателят на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент Манфред Вебер в дебата след речта за състоянието на Европейския съюз на президента на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Първото сътресение е свързано с изкуствения интелект, който очарова, плаши и ще промени начина ни на живот“, каза Вебер и приветства акцента върху тази тема в речта на Фон дер Лайен. Второто е геополитическо. „Ерата на наивността приключи за нас, европейците“, подчерта той, след като посочи снимките от срещата на върха на БРИКС през уикенда, на които руският президент Владимир Путин е до китайския президент Си Цзинпин и двамата обсъждат, по думите на Вебер, „идеята си за нов световен ред“.

Третото сътресение преминава през самите европейски общества, каза Вебер, лидер на най-голямата парламентарна група в ЕП. По думите му Европа губи по 27 000 промишлени работни места месечно. Според него отговорът трябва да започне с различен начин на правене на политика – „не да поучаваме хората, а да ги слушаме“. Той подчерта, че изменението на климата е реалност, но борбата с него трябва да се води „заедно с хората, а не срещу тях“.

„Нуждаем се от иновации, а не от забрани“, добави той.

Вебер постави особен акцент върху отбраната и призова за европейски отбранителен стълб. Увеличаването на разходите няма да е достатъчно, ако резултатът са „27 армии бонсаи“, каза той. Според него са необходими единен пазар за въоръжение, общи командни структури, европейски дронове и спътници и толкова тясно свързани отбранителни способности, че сътрудничеството да не може впоследствие да бъде разградено.

Фон дер Лайен по-рано предложи европейски механизъм, подобен на член 4 на НАТО, за координиран отговор при сериозни заплахи под прага на въоръжена агресия, както и създаването на Европейски съвет за сигурност и нов инструмент за стратегически отбранителни способности.

Като третия основен отговор на сегашните предизвикателства Вебер посочи икономическия растеж. „Да върнем растежа означава да върнем надеждата на Европа“, заяви той и призова за задълбочаване на единния пазар и за повече европейски инвестиции в изкуствен интелект.

В заключение Вебер подчерта значението на партньорствата с държави като Канада, чийто премиер Марк Карни присъстваше на дебата в пленарната зала.

„Търговските споразумения са нещо повече от нови пазари. Те са основата на алтернативен световен ред, в който Европа вече не е сама“, каза той.

Ираче Гарсия Перес

„Думите на президента на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен трябва да се превърнат в дела“, заяви от своя страна председателката на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите (С&Д) в Европейския парламент Ираче Гарсия Перес. Испанската евродепутатка оглавява втората по големина политическа група в ЕП.

„Можем да се върнем към национализма, омразата и войната или можем да защитим Европа, която изградихме. Ние избираме тази Европа, а това означава да бъдем смели“, каза Гарсия Перес в пленарната зала в Страсбург.

Тя призова ЕС да запази Европейския зелен пакт и целта за климатична неутралност до 2050 г. и настоя опростяването на правилата да не се превръща в „дерегулация през задната врата“. По думите ѝ Европа трябва да ускори развитието на възобновяемите енергийни източници и да въведе данък върху свръхпечалбите на енергийните компании, с който да бъде подпомогнато домакинството на фона на високите разходи за живот.

„Европейският проект няма да оцелее, ако нашите граждани не могат да си позволят да живеят достойно“, посочи Гарсия Перес. Тя приветства предложението на Комисията за европейски закон за жилищата и призова за действия срещу краткосрочните наеми, както и за закон за качествените работни места с правила за използването на изкуствения интелект на работното място и защита на колективното договаряне.

Гарсия Перес призова ЕС да прекрати действието на споразумението за асоцииране с Израел, да наложи санкции на отговорните лица и оръжейно ембарго. „Не можем да приемем това, което се случва“, каза тя. По отношение на Украйна Гарсия Перес настоя отново да бъде обсъдена конфискацията на замразените руски активи, така че Русия да плати за възстановяването на страната, а не европейските граждани.

Гарсия Перес подкрепи и обявените от Фон дер Лайен мерки за защита на децата в интернет и предупреди, че ЕС се нуждае от бюджет, който отговаря на амбициите му. „Европа не може да прави повече с по-малко“, заяви тя и се обяви срещу съкращения на средствата за политиката на сближаване, селското стопанство и социалните инвестиции.

„Европа на XXI век ще бъде възможна само ако проевропейските сили работим заедно – не като гледаме към крайната десница, а като вървим напред заедно“, каза Гарсия Перес.

Жордан Бардела

„Съединените щати инвестират, Китай инвестира, а ние продължаваме да регулираме“, заяви председателят на групата в Европейския парламент (ЕП) „Патриоти за Европа“ Жордан Бардела, като призова за по-малко регулации, защита на европейското производство и по-строга охрана на външните граници.

Френският евродепутат оглавява третата по големина политическа група в Европейския парламент.

Според Бардела днес съществуват „две Европи“ – тази на хората, които създават правилата, харчат публичните средства и измислят нови данъци, и тази на хората, „които трябва да плащат“.

„Европа на онези, които работят все повече, за да печелят все по-малко“, каза той.

Французинът разкритикува политиката на ЕС заради отражението ѝ върху разходите за горива, отопление и храна и се противопостави на разширяването на европейската система за търговия с емисии ETS2.

Бардела постави особен акцент върху имиграцията и събитията в Сеута. „Сеута е испанска и трябва да остане такава. Но границата на Сеута е и наша граница“, заяви той. Според него, ако една европейска граница може да бъде преодоляна от десетки хиляди мигранти за няколко часа, това вече е „криза на суверенитета“. Той се обяви за връщане на незаконно влезлите мигранти в страните, от които са дошли, вместо за разпределянето им между държавите от ЕС.

В икономическата сфера Бардела заяви, че Европа регулира продукти, които вече не произвежда, облага с данъци стоки, които вече не може да произвежда, и внася онова, чието производство сама е забранила. Той призова за „нова европейска архитектура“, за значително намаляване на административната тежест и за защита на земеделските производители и компаниите от нелоялна конкуренция.

„Когато парите са европейски, работните места трябва да бъдат европейски. Когато парите са френски, работните места трябва да бъдат френски“, заяви Бардела. Той призова също спестяванията да бъдат насочвани към национални суверенни фондове и инвестиции в отбраната, космическия сектор, технологиите и ядрената енергетика.

В заключение Бардела заяви, че след десетилетия, през които гражданите са били призовавани да се приспособяват към европейския проект, е дошло време „властта да бъде върната на народа“.

Патрик Яки

„Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен трябва да бъде оценявана по изпълнението на обещанията си, а не по новите намерения, заяви съпредседателят на групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) Патрик Яки в дебата след речта за състоянието на Европейския съюз. Полският евродепутат от „Право и справедливост“ оглавява групата на ЕКР, четвърта по големина в Европейския парламент, заедно с италианеца Никола Прокачини.

„Много се радвам, че днес казахте, че не думите, а делата имат значение. Затова проверих делата“, посочи Яки. Той заяви, че е сравнил днешната реч не с обещанията на Фон дер Лайен от миналата година, а с тези от 2020 г., тъй като според него тя е имала шест години, за да ги изпълни.

Яки отправи критики към управлението на средствата за възстановяване след пандемията, напредъка по съюза на капиталовите пазари и банковия съюз, намаляването на бюрокрацията, енергийната политика и състоянието на европейската промишленост. По думите му резултатите не съответстват на обещанията.

„Но какво успяхте да направите? Успяхте да закрепите капачките за бутилките и принудително да превърнете европейските граждани в боклукчии“, заяви Яки, визирайки изискването капачките на определени пластмасови бутилки да остават прикрепени към тях.

Яки оспори и промяната в подхода на Комисията към миграцията. Той припомни изказване на Фон дер Лайен от 2020 г., според което миграцията „винаги е била и винаги ще бъде реалност за Европа“, и обвини ръководството на ЕС, че разчита на „късата памет на хората“.

В края на изказването си Яки разкритикува и обявените мерки за защита на непълнолетните в интернет. „Ако искате да направите нещо за младите хора, не цензурирайте интернет, а им осигурете работа и сигурност“, заяви той.

Валери Айе

Европейският съюз трябва да действа по-бързо и по-решително в отговор на климатичните, икономическите и геополитическите предизвикателства, заяви председателката на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент Валери Айе.

„Трябва да правим повече – повече Европа и по-бързо“, каза Айе, която ръководи петата по големина група в ЕП. Тя призова за прилагане на вече приетите Пакт за убежището и миграцията и Зелен пакт, както и за по-големи инвестиции в изкуствен интелект, зелени технологии и други стратегически отрасли.

Айе приветства присъствието на канадския премиер Марк Карни и призова за по-тясно сътрудничество с Канада в областта на отбраната, критичните суровини, Арктика и енергетиката. „Тръмп, Путин и Си Цзинпин разбират само едно – съотношението на силите“, подчерта тя.

По отношение на Русия Айе заяви, че саботажите, кибератаките, сплашването и дезинформацията са части от една и съща стратегия и че ЕС трябва да покаже, че подобни действия ще имат цена.

Тя приветства и предложенията на Фон дер Лайен за Европейски съвет за сигурност и за защита на непълнолетните в интернет. В заключение Айе призова проевропейските сили да възстановят доверието помежду си и да действат „без крайните сили“.

Тери Райнтке

„Намираме се в разгара на климатична извънредна ситуация“, заяви съпредседателят на групата „Зелените/Европейски свободен алианс“ в Европейския парламент. Германската евродепутатка оглавява групата, шеста по големина в ЕП, заедно с нидерландеца Бас Ейкхаут.

Райнтке разкритикува европейските лидери за реакцията им по отношение на горещините и пожарите през лятото. Тя посочи над 650 000 изгорели хектара и 35 000 допълнителни смъртни случая, свързани с жегите, и заяви, че не е имало извънредна работна група, спешно заседание на Европейския съвет или незабавен план за действие. „Това не е достатъчно. Това е неприемливо. Трябва да се справим по-добре“, каза тя.

Групата на Зелените ще поиска анкетна комисия за пропуските при прилагането на вече приетите мерки от Европейския зелен пакт. Райнтке призова за ясен график за постепенно отказване от изкопаемите горива, данък върху свръхпечалбите, така че замърсителите да поемат част от разходите, и план за адаптация към климатичните промени, подкрепен с необходимото финансиране в бюджета на ЕС.

В заключение Райнтке призова Европа да не се възприема като безсилна пред противници като Доналд Тръмп, технологичните олигарси и Владимир Путин. „Европа е силна и може да бъде още по-силна“, каза тя и подчерта значението на съюзници като Канада.

Манон Обри

„Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не направи нито едно конкретно предложение за намаляване на разходите за живот, въпреки че това е основна грижа за европейците“, заяви съпредседателят на групата „Левицата“ Манон Обри в дебата след речта за състоянието на ЕС. Френската евродепутатка от „Непокорна Франция“ оглавява групата, седма по големина в ЕП, заедно с германеца Мартин Ширдеван.

Обри посочи високите цени на горивата и разходите за храна и жилище и призова за ограничаване на цените на стоките от първа необходимост и облагане на свръхпечалбите на петролните компании. Тя обвини Комисията, че зад стремежа към по-голяма конкурентоспособност прокарва програма за дерегулация и отслабване на екологичните правила.

Фон дер Лайен заяви по-рано днес, че по-високите цени на енергията и разходите по заемите тежат на гражданите и бизнеса, и определи съживяването на европейската икономика като „приоритет номер едно“. Тя също посочи жилищната криза и обяви първи европейски закон за жилищата, насочен към краткосрочните наеми и жилищните спекулации.

Обри отправи остри критики и към политиката на ЕС спрямо Израел. Тя припомни, че Фон дер Лайен и миналата година е определила случващото се в Газа като неприемливо, и я обвини, че оттогава не са последвали санкции срещу Израел или спиране на споразумението за асоцииране.

Обри разкритикува и предложенията за Европейски съвет за сигурност и за възможността Канада да стане първият асоцииран член на ЕС, като попита какъв демократичен мандат има Комисията за подобни стъпки. „Кой ви е дал демократичен и народен мандат за това?“, попита тя.

Рене Ауст

„Положението на Европейския съюз може да бъде обобщено със загуба на контрол по границите и икономически упадък спрямо другите региони на света“, заяви съпредседателят на групата „Европа на суверенните нации“ в Европейския парламент Рене Ауст в дебата след речта за състоянието на ЕС на Урсула фон дер Лайен.

Ауст разкритикува реакцията на ЕС на миграционния натиск по външните граници и призова за връщане на хората, които влизат незаконно в Европа. „Никой, за когото не искаме да влиза на нашия континент, не трябва да влиза на нашия континент“, каза германският евродепутат, съпредседател на осмата по големина група в ЕП.

Ауст критикува и икономическата и климатичната политика на ЕС. Според него предприетите стъпки за намаляване на бюрокрацията се обезсмислят от нови регулации, а продължаването на сегашната климатична политика ще доведе до по-високи цени на горивата и енергията и до по-нататъшна деиндустриализация.

В края на изказването си Ауст посочи нарастващата подкрепа за партии като германската „Алтернатива за Германия“ и испанската „Вокс“ и призова младите хора да се ангажират с политически сили, които той определи като „патриотични“.