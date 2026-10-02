Гълъб Донев: Отчетът за Бюджет 2025 може да бъде коригиран

В ъзможно е през октомври да бъде направена корекция на отчета за разходите по държавния бюджет за 2025 г., но е възможно и да не се наложи такава. Това заяви от парламентарната трибуна вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на парламентарния контрол.

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„Действително на 23 септември Министерският съвет прие отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 г. И това, което съдържа този отчет, са данните, с които към момента разполага и Министерството на финансите, и затова отчетът е такъв, какъвто го прие Министерският съвет и съответно изпрати към Народното събрание“, обясни Донев.

Той отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър Теменужка Петкова.

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Какво може да промени данните

Донев уточни, че в отчета има абзац, според който данните могат да бъдат променени в зависимост от резултатите от проверките на Сметната палата.

Одитите на разходите в някои структури са възложени от Народното събрание.

„Тези одити съм убеден, че ще приключат в срок, така че и Министерският съвет, Министерството на финансите, респективно Националният статистически институт и Евростат да могат да разполагат с тези данни“, каза финансовият министър.

По думите му именно НСИ и Евростат отразяват окончателните официални промени в данните по отчетите на правителствата.

„Така че очакваме и НСИ, и Евростат да се произнесат по окончателните данни, които те ще получат на база на одитите, които се извършват от Сметната палата“, допълни Донев.

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Възможна ли е промяна в отчета

Финансовият министър обясни, че ако проверките не установят разминавания, отчетът за 2025 г. ще остане в приетия от Министерския съвет вид.

„Но ако се окаже, че има скрити разходи, които не са осчетоводени през 2025 г., каквато е била практиката, то съответно ще има промяна по отчета за разходите за държавния бюджет за 2025 г.“, заяви Донев.

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Той уточни, че подобна промяна ще бъде отразена официално от Сметната палата, Националния статистически институт и Евростат.

Така окончателните данни за изпълнението на държавния бюджет за 2025 г. ще зависят от резултатите от текущите одити и последващото им отразяване от статистическите институции.